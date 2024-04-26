Безработный мужчина ограбил банки в Екатеринбурге на 20 млн рублей

Мужчине 45 лет, он из поселка Баранчинский, пишет Ура.ру. Известно, что злоумышленник грабил банки с 2016 по 2021 годы. Налеты он совершал с пистолетом. За это время мужчина украл около 18 миллионов рублей, а также крупные суммы в долларах и евро.