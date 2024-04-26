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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:39

Безработный мужчина ограбил банки в Екатеринбурге на 20 млн рублей

Безработный мужчина ограбил банки в Екатеринбурге на 20 млн рублей

26 апреля 2024, 10:36
Фото: 1MI
Безработный мужчина на протяжении пяти лет грабил банки. Он задержан.

Мужчине 45 лет, он из поселка Баранчинский, пишет Ура.ру. Известно, что злоумышленник грабил банки с 2016 по 2021 годы. Налеты он совершал с пистолетом. За это время мужчина украл около 18 миллионов рублей, а также крупные суммы в долларах и евро.

Впервые злоумышленник посетил «АК Барс банк» в 2016 году. Там нападавший угрожал сотруднице оружием и требовал отдать ему 2,4 миллиона. Через год он пришел туда же и украл еще 100 тысяч рублей.

В следующий раз преступник совершил налет на «Росгосстрах банк», где им было похищено 250 тысяч рублей. Следующим объектом вновь стал «АК Барс банк», где злоумышленнику удалось завладеть 6 миллионами.

Через два года грабитель взялся за старое и напал на «УралСиб», откуда вынес полмиллиона рублей, 8 700 долларов и 10 800 евро (около 1,8 миллиона).

После этого еще две попытки ограблений оказались неудачными. А в 2021-м он вынес из «Совкомбанка» порядка 8,5 миллиона, тоже с применением оружия. Задержанного заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержан серийный грабитель банков. Преступником оказался 44-летний житель Кушвы.

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