Более 3 тысяч жителей Нижнего Тагила сдали нормы ГТО в 2024 году

Финансирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Нижнем Тагиле ежегодно увеличивается. В 2023 году на организацию было потрачено 417,8 тысяч рублей муниципального бюджета. Помимо этого из областного бюджета на условиях софинансирования было предоставлено 122,4 тысячи рублей, плюсом к 52,5 тысячам рублей городского. На эти средства приобретается специализированное оборудование, к примеру, платформа для отжимания, коврики для прыжков в длину, лазерное оружие, а также иной инвентарь.