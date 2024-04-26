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Updated Сегодня, 14:47

Количество участников ГТО почти в два раза выросло в Нижнем Тагиле

Более 3 тысяч жителей Нижнего Тагила сдали нормы ГТО в 2024 году

26 апреля 2024, 14:31
Фото: 1MI

Количество участников ГТО почти в два раза выросло в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подсчитали количество жителей города, которые сдают нормы ГТО. По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось почти в два раза — с 1667 до 3004 человек. О спортивном отчете мэрии города — в материале TagilCity.ru.

Проверкой нормативов у горожан всех возрастов занимается открытый в 2017 году Центр тестирования ВФСК ГТО. Как сообщила депутатам на заседании профильной комиссии начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева, в Нижнем Тагиле в системе АИС ГТО по итогам 2023 года зарегистрировалась 31 003 тагильчанина. Тремя годами ранее этот показатель составлял 17 928 человек.

В 2023 году знаки отличия ГТО получили 2852 тагильчанина из 3004 участников, это практически 95% от принявших участие. Интересно, что в Свердловской области план выполнения составляет — 53%.

Когда мы только начинали, люди шли из любопытства и интереса. Сейчас уже идут люди подготовленные для того, чтобы не просто поучаствовать, а для результата, — пояснила Ирина Еремеева.

Финансирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Нижнем Тагиле ежегодно увеличивается. В 2023 году на организацию было потрачено 417,8 тысяч рублей муниципального бюджета. Помимо этого из областного бюджета на условиях софинансирования было предоставлено 122,4 тысячи рублей, плюсом к 52,5 тысячам рублей городского. На эти средства приобретается специализированное оборудование, к примеру, платформа для отжимания, коврики для прыжков в длину, лазерное оружие, а также иной инвентарь.

Уровень обеспеченности — 70%, это довольно прилично, — пояснила Ирина Еремеева.

Начальник управления отметила, что в ГТО активно принимают участие коллективы Нижнего Тагила, а также школьники, студенты и даже детсадовцы. Всю информацию о предстоящих датах можно найти на официальном сайте ГТО в Нижнем Тагиле.

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