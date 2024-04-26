«Честь и достоинство»: кадеты школы №13 Нижнего Тагила приняли присягу

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Воспитанники кадетского класса немало готовились к принятию присяги: обучались строевому шагу, занимались в школьном духовом оркестре, проходили боевую подготовку. Ребята громко и уверенно произносили важную для них клятву.
Кадеты обещали верно служить не только России, но и своему народу, а также семье. Юные тагильчане дали слово уважать и чтить традиции предков, хорошо учиться и быть честными.
Вы открыли новую страницу своей жизни. Ведь кадет — это будущий защитник Отечества. Кроме того, это человек сильный духом. Он является хранителем традиций. Кадет звучит очень гордо, честно, достойно, дисциплинированно и ответственно. Он тверд духом и готов помочь в любую минуту. Я надеюсь, что вы запомните и будете твердо следовать словам присяги, ведь это не просто обещание, это слова чести. Носите с гордостью полученное сегодня звание кадетов. Будьте истинными патриотами нашего любимого города, региона и великой страны, — поздравила обучающихся директор школы №13 Галина Шакула.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев поздравил каждого кадета со знаменательным для них событием:
От всей души поздравляю ребят с принятием присяги. Вы возложили на себя большую ответственность. Для меня слово «кадет» сочетается со словами «доблесть» и «честь». Вам есть на кого равняться: на старшее поколение, на поколение тружеников тыла. Вы должны равняться на тех, кто воевал на фронтах ВОВ, кто принес нам победу. Сегодня мы должны быть похожими на тагильчан, которые мужественно проходят службу в зоне СВО.
Тагильчане, участвующие в специальной военной операции, пожелали кадетам смело идти к своим целям, любить и защищать свою страну.
Кадеты и учителя вынесли на сцену портреты погибших в бою тагильчан, учеников школы №13, и почтили их память минутой молчания. Завершилось мероприятие патриотическими номерами.
Ранее TagilCity.ru сообщал о принятии присяги кадетами школы №21 Нижнего Тагила.