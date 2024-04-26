tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

14 кадетов нижнетагильской школы №13 приняли присягу

«Честь и достоинство»: кадеты школы №13 Нижнего Тагила приняли присягу

26 апреля 2024, 04:00
Фото: tagilcity.ru

14 кадетов нижнетагильской школы №13 приняли присягу

25 апреля 2024 года в нижнетагильском Дворце культуры «Космос» 14 кадетов 5-го «К» класса школы № 13 в торжественной обстановке приняли присягу. В мероприятии участвовали родственники учеников, бойцы специальной военной операции и глава города Владислав Пинаев.

Воспитанники кадетского класса немало готовились к принятию присяги: обучались строевому шагу, занимались в школьном духовом оркестре, проходили боевую подготовку. Ребята громко и уверенно произносили важную для них клятву.

Принятие присяги кадетами 5 «К» класса школы №13 Нижнего Тагила.Принятие присяги кадетами 5 «К» класса школы №13 Нижнего Тагила.
Принятие присяги кадетами 5 «К» класса школы №13 Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Кадеты обещали верно служить не только России, но и своему народу, а также семье. Юные тагильчане дали слово уважать и чтить традиции предков, хорошо учиться и быть честными.

Вы открыли новую страницу своей жизни. Ведь кадет — это будущий защитник Отечества. Кроме того, это человек сильный духом. Он является хранителем традиций. Кадет звучит очень гордо, честно, достойно, дисциплинированно и ответственно. Он тверд духом и готов помочь в любую минуту. Я надеюсь, что вы запомните и будете твердо следовать словам присяги, ведь это не просто обещание, это слова чести. Носите с гордостью полученное сегодня звание кадетов. Будьте истинными патриотами нашего любимого города, региона и великой страны, — поздравила обучающихся директор школы №13 Галина Шакула.
Директор школы №13 Нижнего Тагила Галина Шакула.Директор школы №13 Нижнего Тагила Галина Шакула.
Директор школы №13 Нижнего Тагила Галина Шакула.
Фото: tagilcity.ru

Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев поздравил каждого кадета со знаменательным для них событием:

От всей души поздравляю ребят с принятием присяги. Вы возложили на себя большую ответственность. Для меня слово «кадет» сочетается со словами «доблесть» и «честь». Вам есть на кого равняться: на старшее поколение, на поколение тружеников тыла. Вы должны равняться на тех, кто воевал на фронтах ВОВ, кто принес нам победу. Сегодня мы должны быть похожими на тагильчан, которые мужественно проходят службу в зоне СВО.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Фото: tagilcity.ru

Тагильчане, участвующие в специальной военной операции, пожелали кадетам смело идти к своим целям, любить и защищать свою страну.

Участники СВО.Участники СВО.
Участники СВО.
Фото: tagilcity.ru

Кадеты и учителя вынесли на сцену портреты погибших в бою тагильчан, учеников школы №13, и почтили их память минутой молчания. Завершилось мероприятие патриотическими номерами.

Принятие присяги кадетами 5 «К» класса школы №13 Нижнего Тагила.Принятие присяги кадетами 5 «К» класса школы №13 Нижнего Тагила.
Принятие присяги кадетами 5 «К» класса школы №13 Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о принятии присяги кадетами школы №21 Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле прошло посвящение в кадеты учеников школы № 21
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ответственность#Владислав Пинаев#Патриотизм#Обучение#Присяга#Офицер#Кадеты#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#СВО#Фоторепортаж#Боец СВО
Подпишитесь
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
Вчера, 06:04
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
Вчера, 17:02
Долгое ожидание и дикие цены: в Тагиле подорожало такси из-за снегопада
Вчера, 04:37
Рейтинг школ Нижнего Тагила: честные отзывы учеников и их родителей
Вчера, 06:45
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
Вчера, 16:39
Авито и фонд «Обнаженные сердца» запустили проект по поддержке детей с аутизмом
Вчера, 11:03
"