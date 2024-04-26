Чиновница в Свердловской области решила обанкротиться из-за 52 кредитов

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Женщина рассказала, что у нее есть 52 кредита. Выплатить их она не может. При этом другая жительница Режа пожаловалась в прокуратуру, сказав, что Валентина намеренно хочет стать банкротом, чтобы избежать обязанности платить по кредитам, пишет Ура.ру.
Долг Валентины составляет 1,7 миллиона. Это 52 разных кредита. В суде женщина настаивала, что ее заработок невысок, к тому же на работе она попала под сокращение.
Суд признал чиновницу несостоятельной, после чего была запущена процедура реализации ее имущества. Она длится до сих пор.
Жительница Режа, которая пожаловалась на чиновницу, рассказала, что, находясь на такой должности Валентина должна была понимать последствия «беспорядочного взятия кредитов». Из-за чего она делает вывод, что Валентина якобы специально брала кредиты, чтобы потом их не платить.
Проверка прошла, и прокуратура не нашла в действиях заявительницы нарушения закона.
Ранее сообщалось, что налоговая подала иск в суд о признании «Уралстроймонтажа» банкротом. Компания накопила долгов на 123 миллиона.