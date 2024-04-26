Чиновница в Свердловской области решила обанкротиться из-за 52 кредитов

Женщина рассказала, что у нее есть 52 кредита. Выплатить их она не может. При этом другая жительница Режа пожаловалась в прокуратуру, сказав, что Валентина намеренно хочет стать банкротом, чтобы избежать обязанности платить по кредитам, пишет Ура.ру.