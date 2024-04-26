Екатеринбуржец избил недруга черенком лопаты и отправил его на больничную койку

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах драки на улице Восточной, во время которой мужчина нанес оппоненту серьезные травмы. В качестве оружия он использовал черенок от лопаты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Нападавший мужчина 1967 года рождения ранее не был судим, однако теперь ему придется ответить перед законом за причинение тяжкого вреда здоровью. Избитый 32-летний екатеринбуржец попал в ГКБ №36 Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой головы, сотрясением мозга и множественными ушибами.
Нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Екатеринбурге мужчина закидал камнями велосипедиста.