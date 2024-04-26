Екатеринбуржец избил недруга черенком лопаты и отправил его на больничную койку

Нападавший мужчина 1967 года рождения ранее не был судим, однако теперь ему придется ответить перед законом за причинение тяжкого вреда здоровью. Избитый 32-летний екатеринбуржец попал в ГКБ №36 Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой головы, сотрясением мозга и множественными ушибами.