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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение прохожего черенком лопаты

Екатеринбуржец избил недруга черенком лопаты и отправил его на больничную койку

26 апреля 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение прохожего черенком лопаты

В Екатеринбурге подрались двое мужчин. Один в качестве аргументов в споре использовал черенок от лопаты.

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах драки на улице Восточной, во время которой мужчина нанес оппоненту серьезные травмы. В качестве оружия он использовал черенок от лопаты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нападавший мужчина 1967 года рождения ранее не был судим, однако теперь ему придется ответить перед законом за причинение тяжкого вреда здоровью. Избитый 32-летний екатеринбуржец попал в ГКБ №36 Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой головы, сотрясением мозга и множественными ушибами.

Нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге мужчина закидал камнями велосипедиста.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Больница#Избиение#Полиция#18+#Екатеринбург#Травма головы
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