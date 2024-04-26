Итоги дня: убийственный сероводород, агрокомплекс-нарушитель и несъедобная курица

В Нижнем Тагиле в дни НМУ горожане задыхались от выбросов с промышленных предприятий. Сероводород буквально зашкаливал: за четыре дня его уровень поднимался как минимум 17 раз, а концентрация достигала 2,6 ПДК. Вредные вещества в воздухе отрицательно влияют на здоровье тагильчан. Многие в эти дни чувствовали себя разбитыми, у детей появился кашель.