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Published Сегодня, 17:14

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Updated Сегодня, 17:16

Итоги дня: убийственный сероводород, агрокомплекс-нарушитель и несъедобная курица

Итоги дня: убийственный сероводород, агрокомплекс-нарушитель и несъедобная курица

26 апреля 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле горожане вновь задыхаются от выбросов сероводорода. Агрокомплекс в Горноуральском оштрафовали на 100 тысяч. Мэрия объявила бой нелегальным свалкам. В Екатеринбурге бизнесмены накачивали курицу несъедобным гелем. Читайте итоги Тагила и Свердловской области в нашем традиционном обзоре.

В Нижнем Тагиле в дни НМУ горожане задыхались от выбросов с промышленных предприятий. Сероводород буквально зашкаливал: за четыре дня его уровень поднимался как минимум 17 раз, а концентрация достигала 2,6 ПДК. Вредные вещества в воздухе отрицательно влияют на здоровье тагильчан. Многие в эти дни чувствовали себя разбитыми, у детей появился кашель.

Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
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В Горноуральском штраф на кругленькую сумму получил местный агрокомплекс. Суд удовлетворил иск Росприроднадзора в отношении сельхозпредприятия и постановил выплатить 100 тысяч рублей. Нарушений у ответчика масса: например, владельцы свинокомплекса через шланги регулярно сливают жидкий навоз в поле и лесополосу.

Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
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Мэрия Нижнего Тагила намерена победить нелегальные свалки. В 2024 году коммунальщики планируют ликвидировать более 25 несанкционированных навалов мусора. Уже в мае уберут надоевшую всем свалку у Серебрянского тракта. На «зеленую» повестку горадминистрация потратит более 60 млн рублей, также субсидии выделяет Минприроды.

В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
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В Екатеринбурге общественники накрыли очередной подпольный «адский» цех. Здесь рабочие занимались разделкой тушек куриц, а для увеличения веса накачивали мясо непонятной гелеобразной жидкостью, которая при застывании напоминает куриный жир. Как чувствуют себя горожане, употребившие такое «мясо», доподлинно неизвестно.

В подпольном цехе Екатеринбурга тушки куриц накачивали гелем
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В преддверии Пасхи TagilCity.ru рассказывает, какими способами можно покрасить яйца на Пасху. Актуальных и дешевых способов несколько: варим яйца в луковой шелухе, используем пищевые красители и свеклу. А обо всех секретах разноцветных пасхальных яиц вы узнаете, прочитав наш материал.

Топ 5 дешевых способов покрасить яйца к Пасхе
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