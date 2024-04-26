Итоги дня: убийственный сероводород, агрокомплекс-нарушитель и несъедобная курица

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:16
В Нижнем Тагиле в дни НМУ горожане задыхались от выбросов с промышленных предприятий. Сероводород буквально зашкаливал: за четыре дня его уровень поднимался как минимум 17 раз, а концентрация достигала 2,6 ПДК. Вредные вещества в воздухе отрицательно влияют на здоровье тагильчан. Многие в эти дни чувствовали себя разбитыми, у детей появился кашель.
В Горноуральском штраф на кругленькую сумму получил местный агрокомплекс. Суд удовлетворил иск Росприроднадзора в отношении сельхозпредприятия и постановил выплатить 100 тысяч рублей. Нарушений у ответчика масса: например, владельцы свинокомплекса через шланги регулярно сливают жидкий навоз в поле и лесополосу.
Мэрия Нижнего Тагила намерена победить нелегальные свалки. В 2024 году коммунальщики планируют ликвидировать более 25 несанкционированных навалов мусора. Уже в мае уберут надоевшую всем свалку у Серебрянского тракта. На «зеленую» повестку горадминистрация потратит более 60 млн рублей, также субсидии выделяет Минприроды.
В Екатеринбурге общественники накрыли очередной подпольный «адский» цех. Здесь рабочие занимались разделкой тушек куриц, а для увеличения веса накачивали мясо непонятной гелеобразной жидкостью, которая при застывании напоминает куриный жир. Как чувствуют себя горожане, употребившие такое «мясо», доподлинно неизвестно.
В преддверии Пасхи TagilCity.ru рассказывает, какими способами можно покрасить яйца на Пасху. Актуальных и дешевых способов несколько: варим яйца в луковой шелухе, используем пищевые красители и свеклу. А обо всех секретах разноцветных пасхальных яиц вы узнаете, прочитав наш материал.