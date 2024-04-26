Какие улицы в Нижнем Тагиле перекроют в «Ночь музеев-2024»

В 2023 году акция «Ночь музеев», которая была посвящена Году педагога и наставника, получилась очень насыщенной: в городе прошло множество мероприятий — экскурсии, выставки, встречи, мастер-классы и лекции. В акции принимали участие музеи, кинотеатры и другие культурные учреждения Нижнего Тагила.