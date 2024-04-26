Какие улицы в Нижнем Тагиле перекроют в «Ночь музеев-2024»

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Акция «Ночь музеев-2024» в Нижнем Тагиле пройдет 18 мая. Чтобы обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, мэрия планирует перекрыть движение на некоторых улицах города с 16:00 до полуночи. Постановление опубликовано на официальном сайте горадминистрации.
Движение ограничат на следующих участках:
— улице Уральской от здания № 7 по улице Уральской до здания № 1 по проспекту Ленина;
— улице Огаркова на участке от улицы Уральской до проспекта Ленина.
Также 18 мая в городе на этих же улицах будет запрещена парковка. Ограничения начнут действовать с 15:00 и до окончания акции.
В 2023 году акция «Ночь музеев», которая была посвящена Году педагога и наставника, получилась очень насыщенной: в городе прошло множество мероприятий — экскурсии, выставки, встречи, мастер-классы и лекции. В акции принимали участие музеи, кинотеатры и другие культурные учреждения Нижнего Тагила.
2024 год объявлен Годом семьи. Организаторы посвятили акцию преемственности поколений и семейным реликвиям.