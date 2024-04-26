Лыжи и экипировка: жители Нижнего Тагила готовят новый инициативный проект за 1 млн

Согласно смете инициативного проекта, на приобретение экипировки понадобится 1,08 миллиона рублей. На эти деньги занимающимся приобретут лыжи с лыжными палками, теплые зимние куртки, разминочные и беговые костюмы, шапочки, футболки и шорты. Всего средств хватит на 15 комплектов. На новую экипировку будут нанесены элементы фирменного стиля спортсменов, что, по мнению Инны Скутиной, прибавляет командного духа ребятам.