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Published Сегодня, 08:59

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В Нижнем Тагиле 1 млн рублей потратят на инициативный проект жителей

Лыжи и экипировка: жители Нижнего Тагила готовят новый инициативный проект за 1 млн

26 апреля 2024, 08:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле 1 млн рублей потратят на инициативный проект жителей

Представители спортивной школы «Юпитер» в Нижнем Тагиле намерены поучаствовать в инициативном проекте. На средства муниципалитета и самих горожан будут приобретены лыжи и экипировка для местных биатлонистов. Всего понадобится чуть более миллиона рублей.

Представитель инициативной группы Инна Скутина рассказала о планах по приобретению необходимого инвентаря.

Биатлон — вид спорта, в котором без экипировки и качественного спортивного инвентаря невозможно добиться высоких результатов. Применительно к нашей спортшколе могу сказать, что вопрос приобретения экипировки не решается в полной мере. Износ инвентаря составляет 80%, — пояснила тагильчанка.

Согласно смете инициативного проекта, на приобретение экипировки понадобится 1,08 миллиона рублей. На эти деньги занимающимся приобретут лыжи с лыжными палками, теплые зимние куртки, разминочные и беговые костюмы, шапочки, футболки и шорты. Всего средств хватит на 15 комплектов. На новую экипировку будут нанесены элементы фирменного стиля спортсменов, что, по мнению Инны Скутиной, прибавляет командного духа ребятам.

Фото: tagilcity.ru

Большая часть средств будет направлена из местного бюджета — 864 тысячи рублей или 80% стоимости проекта, а 216 тысяч рублей или 20% — от горожан, заинтересованных в проекте.

Как пояснили представители юридического отдела и мэрии, инициативные проекты — способ горожан проявлять активность в решении общегородских вопросов. Более того, сумму на инициативное бюджетирование в дальнейшем планируют увеличивать.

Такое понятие было введено года три назад. Это относится к формам непосредственного участия населения в вопросах местного значения и приравнивается к выборам, публичным слушаниям. Это право народа на участие в вопросах местного значения. Поэтому, если они желают, они это инициируют, — пояснила Ольга Бурундукова, начальник отдела юридической работы.
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