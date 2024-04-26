Лыжи и экипировка: жители Нижнего Тагила готовят новый инициативный проект за 1 млн

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Представитель инициативной группы Инна Скутина рассказала о планах по приобретению необходимого инвентаря.
Биатлон — вид спорта, в котором без экипировки и качественного спортивного инвентаря невозможно добиться высоких результатов. Применительно к нашей спортшколе могу сказать, что вопрос приобретения экипировки не решается в полной мере. Износ инвентаря составляет 80%, — пояснила тагильчанка.
Согласно смете инициативного проекта, на приобретение экипировки понадобится 1,08 миллиона рублей. На эти деньги занимающимся приобретут лыжи с лыжными палками, теплые зимние куртки, разминочные и беговые костюмы, шапочки, футболки и шорты. Всего средств хватит на 15 комплектов. На новую экипировку будут нанесены элементы фирменного стиля спортсменов, что, по мнению Инны Скутиной, прибавляет командного духа ребятам.
Большая часть средств будет направлена из местного бюджета — 864 тысячи рублей или 80% стоимости проекта, а 216 тысяч рублей или 20% — от горожан, заинтересованных в проекте.
Как пояснили представители юридического отдела и мэрии, инициативные проекты — способ горожан проявлять активность в решении общегородских вопросов. Более того, сумму на инициативное бюджетирование в дальнейшем планируют увеличивать.
Такое понятие было введено года три назад. Это относится к формам непосредственного участия населения в вопросах местного значения и приравнивается к выборам, публичным слушаниям. Это право народа на участие в вопросах местного значения. Поэтому, если они желают, они это инициируют, — пояснила Ольга Бурундукова, начальник отдела юридической работы.