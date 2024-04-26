Мать погибшего солдата СВО из Свердловской области добивается выплат 2,5 миллиона

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Погиб он полтора года назад, а его мать Наталия после случившегося обращалась к властям ДНР за выплатой. По закону родителям погибшего полагается пять миллионов рублей. Через год ей перевели 2,5 миллиона рублей сообщив, что вторую часть средств должны перевести папе бойца.
Однако отец солдата на выплату не претендует — он представляет интересы противника, участвует в боях на стороне Украины. Семья солдата давно распалась.
В Генпрокуратуре ответили, что жалоба передана в Военную прокуратуру. Известно, что 50% выплаты женщина получила при помощи парламентария Госдумы Максима Иванова. Он обещал направить новый запрос по поводу второй части выплаты.
Ранее сообщалось, что у бойца СВО из Свердловской области были украдены 56 тысяч за ранение.