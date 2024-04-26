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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:07

Мать погибшего солдата СВО из Свердловской области добивается выплат 2,5 миллиона

Мать погибшего солдата СВО из Свердловской области добивается выплат 2,5 миллиона

26 апреля 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Свердловской области 1,5 года пытается добиться выплаты за гибель сына на СВО. Погибший Александр родился на Донбассе, он участвовал в боях с 2014 года. Три года назад он вернулся к маме, но в начале СВО снова уехал.

Погиб он полтора года назад, а его мать Наталия после случившегося обращалась к властям ДНР за выплатой. По закону родителям погибшего полагается пять миллионов рублей. Через год ей перевели 2,5 миллиона рублей сообщив, что вторую часть средств должны перевести папе бойца.

Однако отец солдата на выплату не претендует — он представляет интересы противника, участвует в боях на стороне Украины. Семья солдата давно распалась.

В Генпрокуратуре ответили, что жалоба передана в Военную прокуратуру. Известно, что 50% выплаты женщина получила при помощи парламентария Госдумы Максима Иванова. Он обещал направить новый запрос по поводу второй части выплаты.

Ранее сообщалось, что у бойца СВО из Свердловской области были украдены 56 тысяч за ранение.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Украина#Госдума#Донбасс#Генпрокуратура#Парламентарий#Выплата#Екатеринбург#СВО#Максим Иванов#Военная прокуратура#Боец СВО
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