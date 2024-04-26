Молодого человека в Екатеринбурге избили и увезли в лес

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Юношу и его 16-летнего брата трое незнакомцев затащили в автомобиль и стали им угрожать оружием. Сперва мужчины требовали от них четыре-пять тысяч рублей, затем 34 тысячи, пишет Е1.
Их привезли к терминалу, чтобы они сняли деньги. Братья хотели убежать, но это получилось только младшему. Старшего злоумышленники поймали и, снова усадив в автомобиль, повезли в лес. По дороге они отобрали у него телефон, перевели с его карты четыре тысячи и оформили на него кредитную карту на 30 тысяч.
Потом неизвестные высадили екатеринбуржца и уехали. Молодой человек поймал машину и доехал до Екатеринбурга. В городе он сразу отправился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Челябинской области неизвестные избили молодого человека, приняв его за закладчика.