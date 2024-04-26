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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

Молодого человека в Екатеринбурге избили и увезли в лес

Молодого человека в Екатеринбурге избили и увезли в лес

26 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 20-летнего молодого человека избили и увезли в лес. Происшествие случилось ночью 23 апреля 2024 года.

Юношу и его 16-летнего брата трое незнакомцев затащили в автомобиль и стали им угрожать оружием. Сперва мужчины требовали от них четыре-пять тысяч рублей, затем 34 тысячи, пишет Е1.

Их привезли к терминалу, чтобы они сняли деньги. Братья хотели убежать, но это получилось только младшему. Старшего злоумышленники поймали и, снова усадив в автомобиль, повезли в лес. По дороге они отобрали у него телефон, перевели с его карты четыре тысячи и оформили на него кредитную карту на 30 тысяч.

Потом неизвестные высадили екатеринбуржца и уехали. Молодой человек поймал машину и доехал до Екатеринбурга. В городе он сразу отправился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Челябинской области неизвестные избили молодого человека, приняв его за закладчика.

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