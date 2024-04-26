Молодого человека в Екатеринбурге избили и увезли в лес

Их привезли к терминалу, чтобы они сняли деньги. Братья хотели убежать, но это получилось только младшему. Старшего злоумышленники поймали и, снова усадив в автомобиль, повезли в лес. По дороге они отобрали у него телефон, перевели с его карты четыре тысячи и оформили на него кредитную карту на 30 тысяч.