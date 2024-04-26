На замену турникетов в метро Екатеринбурга выделят еще 5 млн рублей

Некоторые турникеты уже можно увидеть на станциях «Площадь 1905 года», «Геологическая», а также «Проспект Космонавтов». В будущем замена планируется на «Ботанической», «Динамо», «Уральской», и других — работы состоятся осенью 2025 года. На покупку и все работы уже было израсходовано 300 млн рублей.