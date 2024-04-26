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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 11:32

На замену турникетов в метро Екатеринбурга выделят еще 5 млн рублей

На замену турникетов в метро Екатеринбурга выделят еще 5 млн рублей

26 апреля 2024, 11:30
Фото: 1MI
Дополнительные пять миллионов выделят на замену турникетов в метро Екатеринбурга. Уже объявлен аукцион для проведения данного вида работ.

Тендер был объявлен на поставку оборудования для входной группы. Оно появятся на станции «Площадь 1905 года». Сейчас в подземке заменяют входные турникеты.

Некоторые турникеты уже можно увидеть на станциях «Площадь 1905 года», «Геологическая», а также «Проспект Космонавтов». В будущем замена планируется на «Ботанической», «Динамо», «Уральской», и других — работы состоятся осенью 2025 года. На покупку и все работы уже было израсходовано 300 млн рублей.

Напомним, что недавно в метро был закрыт вход в метро на одной из станций. Причиной послужила найденная небольшая коробка.

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