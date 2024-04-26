Накормившую сына сигаретами семейную пару могут привлечь к уголовной ответственности

Напомним, что особый метод «воспитания» подвыпивший отчим применил к пасынку, чтобы отучить его от курения. После наказания ребенок почувствовал себя плохо и убежал к тете, которая обратилась к медикам. Мальчик попал в больницу с отравлением, однако спустя два дня его выписали.