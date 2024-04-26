Накормившую сына сигаретами семейную пару могут привлечь к уголовной ответственности

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В Екатеринбурге правоохранители решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности родителей, которые заставили съесть 11-летнего сына полпачки сигарет, сообщает «КП — Екатеринбург».
В полиции сообщили, что в отношении многодетных родителей собрано достаточно фактов, доказывающих жестокое обращение с несовершеннолетними. Пока они привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Напомним, что особый метод «воспитания» подвыпивший отчим применил к пасынку, чтобы отучить его от курения. После наказания ребенок почувствовал себя плохо и убежал к тете, которая обратилась к медикам. Мальчик попал в больницу с отравлением, однако спустя два дня его выписали.
Ранее жительница Екатеринбурга заставила разутого сына гулять в мороз с собакой.