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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Екатеринбурге кормившим ребенка сигаретами родителям грозит уголовная статья

Накормившую сына сигаретами семейную пару могут привлечь к уголовной ответственности

26 апреля 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге кормившим ребенка сигаретами родителям грозит уголовная статья

Полиция Екатеринбурга собрала факты, доказывающие жестокое обращение с несовершеннолетними детьми.

В Екатеринбурге правоохранители решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности родителей, которые заставили съесть 11-летнего сына полпачки сигарет, сообщает «КП — Екатеринбург».

Пьяный екатеринбуржец заставил 11-летнего пасынка съесть полпачки сигарет
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В полиции сообщили, что в отношении многодетных родителей собрано достаточно фактов, доказывающих жестокое обращение с несовершеннолетними. Пока они привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Напомним, что особый метод «воспитания» подвыпивший отчим применил к пасынку, чтобы отучить его от курения. После наказания ребенок почувствовал себя плохо и убежал к тете, которая обратилась к медикам. Мальчик попал в больницу с отравлением, однако спустя два дня его выписали.

Ранее жительница Екатеринбурга заставила разутого сына гулять в мороз с собакой.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Ребенок#Жестокое обращение#Полиция#Уголовное дело#18+#Екатеринбург
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