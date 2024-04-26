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Неизвестные бросили дымовую шашку в квартиру в Екатеринбурге

Неизвестные бросили дымовую шашку в квартиру в Екатеринбурге

26 апреля 2024, 08:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные бросили в квартиру дымовую шашку. Инцидент случился ночью 26 апреля 2024 года.

В квартире находились пожилая женщина и ее сын. По словам мужчины, кто-то разбил окно в комнате и на кухне и брызнул газовым баллончиком. Екатеринбуржец успел заметить, что злоумышленников было двое, пишет Ура.ру.

Также горожанин рассказал, что в квартире образовалось сильное задымление, из-за чего он сначала подумал, что произошел пожар. И мужчина, и его мама получили ожоги носа, глаз и горла. К ним приезжали сотрудники экстренных служб.

В полиции организовали проверку по факту инцидента, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 24 апреля 2024 года в Горноуральском поселке неизвестные пытались взорвать банкомат в супермаркете «Магнит».

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#Елизавета Зиборова#Проверка#Полиция#Криминал#Квартира#ЧП#Задымление#Пострадавшие#Злоумышленники#Неизвестные#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дымовая шашка
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