Невьянский коллектив «Время танца» выступил в государственном Кремлевском дворце

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Международный фестиваль «Новые имена» состоялся в Москве. Коллектив «Время танца», выступая в старшей возрастной категории (50-70 лет), не только завоевал диплом лауреата первой степени, но и получил право выступить на главной сцене страны, в Государственном Кремлевском дворце, информирует пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
В коллективе с момента его основания в 2017 году выступают ветеран ИК-46 Ирина Балашова и супруга ветерана исправительного учреждения Наталья Анашкина.
Танцоры из Невьянска неоднократно становились призерами и победителями различных фестивалей и конкурсов как в родном городе, так и в регионе. А в 2020 году они отправились в Казань, где завоевали первый приз на конкурса танцевальной народной самодеятельности.
Артисты ансамбля «Время танца» не только участвуют в конкурсах, но и уделяют много внимания родному Невьянску. В частности, танцоры часто дают концерты в военных госпиталях и выступают перед раненными в ходе специальной военной операции бойцами.
Ранее танцоры студии «Модерн» Нижнего Тагила достойно выступили на престижном фестивале OpenFest, завоевав Гран-при.