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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Ветераны ИК-46 из Невьянска выступили в Государственном Кремлевском дворце

Невьянский коллектив «Время танца» выступил в государственном Кремлевском дворце

26 апреля 2024, 10:35
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Ветераны ИК-46 из Невьянска выступили в Государственном Кремлевском дворце

Коллектив из Невьянска «Время танца» стал лауреатом первой степени на одном из самых престижных в РФ фестивале-конкурсе «Новые имена». В составе коллектива выступают ветераны невьянской ИК-46.

Международный фестиваль «Новые имена» состоялся в Москве. Коллектив «Время танца», выступая в старшей возрастной категории (50-70 лет), не только завоевал диплом лауреата первой степени, но и получил право выступить на главной сцене страны, в Государственном Кремлевском дворце, информирует пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В коллективе с момента его основания в 2017 году выступают ветеран ИК-46 Ирина Балашова и супруга ветерана исправительного учреждения Наталья Анашкина.

Танцоры из Невьянска неоднократно становились призерами и победителями различных фестивалей и конкурсов как в родном городе, так и в регионе. А в 2020 году они отправились в Казань, где завоевали первый приз на конкурса танцевальной народной самодеятельности.

Артисты ансамбля «Время танца» не только участвуют в конкурсах, но и уделяют много внимания родному Невьянску. В частности, танцоры часто дают концерты в военных госпиталях и выступают перед раненными в ходе специальной военной операции бойцами.

Ранее танцоры студии «Модерн» Нижнего Тагила достойно выступили на престижном фестивале OpenFest, завоевав Гран-при.

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#Дарья Бобровицкая#Культура#Победа#Невьянск#Кремль#Танцы#Международный фестиваль#Коллектив#Екатеринбург
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