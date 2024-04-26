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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:40

Пассажиры автобуса в Екатеринбурге пожаловались на грубого кондуктора

Пассажиры автобуса в Екатеринбурге пожаловались на грубого кондуктора

26 апреля 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
Кондуктор автобуса №81 в Екатеринбурге грубо разговаривала с пассажирами 26 апреля 2024 года.

По словам пассажиров, кондуктор громко ругалась на девочку и пыталась согнать ее с места. Однако девочка сидела не на кондукторском месте, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Затем женщина обругала другую школьницу, которая сидела в наушниках, а также пригрозила всем пассажирам разбить головы из-за того, у них в руках были телефоны.

Кроме того, екатеринбурженка на каждой остановке требовала заходить в автобус быстрее, потому что она закрывает двери. Один из пассажиров в какой-то момент ей ответил.

Напомним, в марте 2024 года кондуктора автобуса выгнала 10-летнюю девочку на трассе Пермь — Екатеринбург из-за того, что у нее не получилось оплатить проезд по карте, а наличных денег не было.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Автобус#Девочка#Скандал#Пассажиры#Общественный транспорт#Хамство#Екатеринбург#Кондуктор#Инцидент
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