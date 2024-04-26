Пассажиры автобуса в Екатеринбурге пожаловались на грубого кондуктора

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По словам пассажиров, кондуктор громко ругалась на девочку и пыталась согнать ее с места. Однако девочка сидела не на кондукторском месте, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Затем женщина обругала другую школьницу, которая сидела в наушниках, а также пригрозила всем пассажирам разбить головы из-за того, у них в руках были телефоны.
Кроме того, екатеринбурженка на каждой остановке требовала заходить в автобус быстрее, потому что она закрывает двери. Один из пассажиров в какой-то момент ей ответил.
Напомним, в марте 2024 года кондуктора автобуса выгнала 10-летнюю девочку на трассе Пермь — Екатеринбург из-за того, что у нее не получилось оплатить проезд по карте, а наличных денег не было.