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Под Североуральском в ДТП с автобусом и газопроводом пострадал водитель КАМАЗа

Под Североуральском КАМАЗ столкнулся с автобусом и въехал в газопровод

26 апреля 2024, 09:16
Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Североуральском в ДТП с автобусом и газопроводом пострадал водитель КАМАЗа

На трассе Серов — Североуральск — Ивдель столкнулись междугородний рейсовый автобус и КАМАЗ. Фуру от удара снесло с дороги прямо на газопровод.

ДТП с участием больших транспортных средств произошло утром в пятницу, 26 апреля. Предварительно, виновником аварии является шофер КАМАЗа, который не соблюдал дистанцию, информирует пресс-служба ГИБДД региона.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Междугородний автобус Kinglong ехал в попутном направлении, пассажиров в салоне не было. От удара КАМАЗ съехал с дороги и врезался в пролегающий вдоль дороги газопровод. Автобус вынесло на «встречку», где он едва не столкнулся с грузовиком Renault — у обеих транспортных средств снесло боковые зеркала.

Газопровод не был поврежден. А водитель КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Нижнем Тагиле из-за ДТП в районе Центрального рынка встали трамваи.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Автобус#Североуральск#Столкновение#КАМАЗ#Травмы#Газопровод#18+#Екатеринбург
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