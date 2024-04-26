Под Североуральском КАМАЗ столкнулся с автобусом и въехал в газопровод

Междугородний автобус Kinglong ехал в попутном направлении, пассажиров в салоне не было. От удара КАМАЗ съехал с дороги и врезался в пролегающий вдоль дороги газопровод. Автобус вынесло на «встречку», где он едва не столкнулся с грузовиком Renault — у обеих транспортных средств снесло боковые зеркала.