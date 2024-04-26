Под Североуральском КАМАЗ столкнулся с автобусом и въехал в газопровод

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
ДТП с участием больших транспортных средств произошло утром в пятницу, 26 апреля. Предварительно, виновником аварии является шофер КАМАЗа, который не соблюдал дистанцию, информирует пресс-служба ГИБДД региона.
Междугородний автобус Kinglong ехал в попутном направлении, пассажиров в салоне не было. От удара КАМАЗ съехал с дороги и врезался в пролегающий вдоль дороги газопровод. Автобус вынесло на «встречку», где он едва не столкнулся с грузовиком Renault — у обеих транспортных средств снесло боковые зеркала.
Газопровод не был поврежден. А водитель КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован.
Ранее в Нижнем Тагиле из-за ДТП в районе Центрального рынка встали трамваи.