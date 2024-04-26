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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Потепление придет в Свердловскую область

Потепление придет в Свердловскую область

26 апреля 2024, 05:08
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о том, что в Свердловской области наступит теплая погода 26 апреля 2024 года.

Пик тепла придется на 28 апреля, когда перемещение воздуха на территории достигнет самого высокого значения. Днем будет +23 градуса, сообщил региональный метеоролог в своем Telegram-канале.

26 апреля в областном центре, вероятно, будет пасмурно с прояснениями. Значительных осадков не ожидается. Воздух потеплеет до +13 градусов.

Напомним, 24 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начался снег из-за циклона после нескольких теплых дней. Ранее прогнозировалось выпадение зимних осадков.

В последние дни месяца в городе прогнозируется +5… +7, а также возможен ветер. 1 мая пройдут осадки, а также будет +12.

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