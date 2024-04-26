Потепление придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Пик тепла придется на 28 апреля, когда перемещение воздуха на территории достигнет самого высокого значения. Днем будет +23 градуса, сообщил региональный метеоролог в своем Telegram-канале.
26 апреля в областном центре, вероятно, будет пасмурно с прояснениями. Значительных осадков не ожидается. Воздух потеплеет до +13 градусов.
Напомним, 24 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начался снег из-за циклона после нескольких теплых дней. Ранее прогнозировалось выпадение зимних осадков.
В последние дни месяца в городе прогнозируется +5… +7, а также возможен ветер. 1 мая пройдут осадки, а также будет +12.