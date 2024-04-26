Повышение пенсий экс-мэрам Сысерти оспорено прокуратурой

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пенсионные выплаты были повышены экс-руководителям Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Прокуратура заинтересовалась документом и инициировала проверку.
Выяснилось, что данное решение депутаты приняли с нарушениями. Поэтому представителями ведомства на данный документ был принесен протест, сообщается в паблике «Сысертская неделя».
Напомним, что надбавка была принята 21 марта. Надбавка составляет порядка 40 тысяч рублей каждому.