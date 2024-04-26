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Повышение пенсий экс-мэрам Сысерти оспорено прокуратурой

Повышение пенсий экс-мэрам Сысерти оспорено прокуратурой

26 апреля 2024, 09:07
Фото: 1MI
Прокуратура оспорила увеличение пенсий бывшим руководителям Сысерти. Такое решение ранее приняли местные парламентарии.

Пенсионные выплаты были повышены экс-руководителям Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Прокуратура заинтересовалась документом и инициировала проверку.

Выяснилось, что данное решение депутаты приняли с нарушениями. Поэтому представителями ведомства на данный документ был принесен протест, сообщается в паблике «Сысертская неделя».

Напомним, что надбавка была принята 21 марта. Надбавка составляет порядка 40 тысяч рублей каждому.

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#Дарья Сорокина#Экономика#Проверка#Прокуратура#Апрель#Протест#Повышение пенсии#Пенсии#Март#Документ#Александр Рощупкин#Екатеринбург#Сергей Королев
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