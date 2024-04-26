Продажу алкоголя на праздниках ограничат в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
На сайте администрации появилось постановление об этом. Продажу запретят 7 мая с 00:08 до 13:00. Ограничение будет действовать в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального.
8 мая продажа спиртного будет запрещена с 09:00 до 14:00 на участке Заводской улицы, от Кирова до Татищева. Также алкоголь не будет продаваться на улице Кирова, от Заводской до Каменщиков.
9 мая продажа будет запрещена в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев с 08:00 до 13:00.
А с 09:00 до 14:00 запрет будет действовать на Уралмаше, на улицах Ильича — Кировоградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки.
Ранее сообщалось, что платные парковки на время станут бесплатными в Екатеринбурге. Мера будет действовать с 28 апреля по 12 мая.