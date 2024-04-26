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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Пропавшего молодого человека в Перми нашли мертвым

Пропавшего молодого человека в Перми нашли мертвым

26 апреля 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
В Перми нашли мертвым 23-летнего местного жителя, который исчез 12 октября 2023 года.

Молодой человек проживал в поселке Мулянка. Осенью прошлого года он ушел на улицу из дома и с тех пор не возвращался. Сообщалось, что ему нужна была медпомощь. Родственники обратились за помощью к волонтерам.

О том, что пропавшего пермяка нашли погибшим, рассказали в группе ВКонтакте «Прикамье Поиск».

Напомним, в Свердловской области бесследно пропал 17-летний кареглазый подросток, одетый в куртку, футболку и штаны. Его ищут сотрудники поискового отряда и правоохранительных органов.

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