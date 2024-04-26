Пропавшего молодого человека в Перми нашли мертвым

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Молодой человек проживал в поселке Мулянка. Осенью прошлого года он ушел на улицу из дома и с тех пор не возвращался. Сообщалось, что ему нужна была медпомощь. Родственники обратились за помощью к волонтерам.
О том, что пропавшего пермяка нашли погибшим, рассказали в группе ВКонтакте «Прикамье Поиск».
Напомним, в Свердловской области бесследно пропал 17-летний кареглазый подросток, одетый в куртку, футболку и штаны. Его ищут сотрудники поискового отряда и правоохранительных органов.