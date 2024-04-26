Пьяный житель Нижнего Тагила зарезал пенсионера-инвалида

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Тагильчанин пришел домой к знакомому, у которого некоторое время назад арендовал часть его дома. Между мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент горожанин схватил нож и ударил им пенсионера несколько раз в шею.
Потерпевший скончался на месте, а нападавший сбежал, однако его вскоре поймали. Сотрудники СК проводят проверку. Задержанного собираются заключить под стражу, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Также выяснилось, что у обвиняемого имеются три судимости за разбой, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека.
Напомним, 15 октября 2022 года в Тюменской области местный житель убил своего приятеля, а затем спрятал тело в ковер и выбросил в реку. Мужчину задержали. Суд назначил ему восемь лет тюрьмы.