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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

Пьяный житель Нижней Туры убил знакомого во время ссоры

Пьяный житель Нижней Туры убил знакомого во время ссоры

26 апреля 2024, 11:01
Фото: 1MI
49-летний житель Нижней Туры убил своего знакомого время разгоревшейся ссоры. Преступление случилось 23 января 2024 года.

Мужчина вместе со своими друзьями пришел в гости к потерпевшему. Они вместе употребляли алкогольные напитки. Обвиняемый вел себя агрессивно и угрожал ножом. Двое знакомых, которые вместе с ним пришли в гости, ушли.

Между оставшимся гостем и хозяином квартиры началась ссора. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего ножом. От полученных травм мужчина скончался, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После этого в квартиру вернулся один из приятелей, который был в магазине. Увидев потерпевшего в крови, он убежал и рассказал о случившемся другим людям. Вскоре приехала полиция и задержала нападавшего.

Свердловчанин вину не признал. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина убил пожилого человека во время конфликта.

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