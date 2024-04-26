Пьяный житель Нижней Туры убил знакомого во время ссоры

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Мужчина вместе со своими друзьями пришел в гости к потерпевшему. Они вместе употребляли алкогольные напитки. Обвиняемый вел себя агрессивно и угрожал ножом. Двое знакомых, которые вместе с ним пришли в гости, ушли.
Между оставшимся гостем и хозяином квартиры началась ссора. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего ножом. От полученных травм мужчина скончался, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
После этого в квартиру вернулся один из приятелей, который был в магазине. Увидев потерпевшего в крови, он убежал и рассказал о случившемся другим людям. Вскоре приехала полиция и задержала нападавшего.
Свердловчанин вину не признал. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина убил пожилого человека во время конфликта.