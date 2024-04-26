Тагильский танцевальный ансамбль «Сияние» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
На фестивале Paradise fest ансамбль «Сияние» представил несколько номеров в разных номинациях и во всех показал высокий уровень подготовки, сообщает медиацентр ГДДЮТ.
Гран-при фестиваля достался младшему составу «Сияния». Ребята представили эстрадный номер «Внутри кукольного домика». Средняя группа получила диплом лауреатов первой степени с номером «Западня» (эстрадный танец).
Взрослые артисты также стали лауреатами первой степени, покорив жюри номером Black swan («Черный лебедь»).
Многожанровый фестиваль Paradise fest проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Ранее дипломы лауреатов привезли танцоры ГДДЮТ из студии «Вдохновение».