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Updated Сегодня, 13:27

Тагильский коллектив «Сияние» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля

Тагильский танцевальный ансамбль «Сияние» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля

26 апреля 2024, 13:25
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Тагильский коллектив «Сияние» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля

Коллектив ГДДЮТ Нижнего Тагила с большим успехом выступил на Всероссийском фестивале искусств, завоевав Гран-при и два диплома лауреатов первой степени.

На фестивале Paradise fest ансамбль «Сияние» представил несколько номеров в разных номинациях и во всех показал высокий уровень подготовки, сообщает медиацентр ГДДЮТ.

Гран-при фестиваля достался младшему составу «Сияния». Ребята представили эстрадный номер «Внутри кукольного домика». Средняя группа получила диплом лауреатов первой степени с номером «Западня» (эстрадный танец).

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Взрослые артисты также стали лауреатами первой степени, покорив жюри номером Black swan («Черный лебедь»).

Многожанровый фестиваль Paradise fest проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее дипломы лауреатов привезли танцоры ГДДЮТ из студии «Вдохновение».

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#Дарья Бобровицкая#Культура#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Победа#ГДДЮТ#Гран-при#Танцы#Екатеринбург#Лауреаты#Гордость Нижнего Тагила
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