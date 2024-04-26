Топ 5 дешевых способов покрасить яйца к Пасхе

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Красное яйцо — это символ жизни. Когда Мария Магдалина пришла к императору с вестью о том, что Христос воскрес, она принесла ему в подарок яйцо, так как была бедна. Но он сказал, что это невозможно, также как яйцо не может стать красным, и оно покраснело в его руке. Поэтому появилась такая традиция, обмениваться самым простым, небольшим подарком — крашеным яйцом, — рассказал TagilCity.ru руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Бессонов.
Сейчас в магазинах продаются наборы пищевых красителей. В течение года они бывают не во всех торговых точках, однако перед Пасхой их можно найти практически повсеместно. Стоят пищевые красители сравнительно недорого, в пределах 50 рублей за шесть штук.
Согласно инструкции, каждый из цветов нужно отдельно растворить в воде. Пропорции обычно производитель указывает на упаковке. Затем в разноцветную жидкость необходимо опустить предварительно сваренные яйца.
Примечательно, что цвета можно смешать между собой. И тогда можно добиться любых желаемых оттенков.
Итак, мы приступили к первому и, наверное, самому популярному способу окрашивания яиц. Для этого было решено взять неоновые красители и попробовать все четыре цвета, которые были в упаковке: оранжевый, зеленый, желтый и розовый.
Яйца предварительно мы сварили. Пока они готовились, согласно инструкции к красителям, в каждый стакан налили столовую ложку воды и столько же уксуса 9%. Растворили таблетки и добавили горячей воды из-под крана, а затем опустили в красители яйца. Периодически помешивая их ложкой для равномерного окрашивания, достали примерно через 10 минут. Яйца получились очень яркого, блестящего и насыщенного цвета.
ЗАТРАТЫ:
Многие предпочитают украшать яйца с помощью натуральных ингредиентов. Пожалуй, самым популярным из них является луковая шелуха. Если ее начать собирать и подготовить заранее при приготовлении еды, то такой способ окраски не будет стоить совсем ничего, а яйца получатся золотистого или красного цвета.
В кастрюлю необходимо положить шелуху от белого и красного лука и залить водой. Чем больше будет шелухи, тем насыщеннее получится цвет красителя. Варить ее нужно примерно в течение получаса. Некоторые добавляют немного соли, чтобы яйца быстрее окрашивались.
Луковой шелухи нас оказалось достаточно, чтобы не тратиться на покупку (а во многих магазинах ее отдельно продают перед Пасхой). Так как после этого способа окрашивания очень сильно загрязняется посуда, в которой варят шелуху, мы взяли старую и не очень нужную миску. Шелухи положили с горкой, потому что она сильно уваривается, залили водой и прокипятили на плите в течение 20 минут.
Раствор получился темно-золотого цвета. Мы его процедили, опустили туда сырые яйца и сварили их до готовности. Яйца окрасились в цвет, более похожий на коричневый.
ЗАТРАТЫ:
Еще один способ окрасить яйца — это использование столовой свеклы.
Можно взять свежевыжатый свекольный сок. В него нужно опустить сваренные яйца. Если вы хотите получить розовые, то достаточно подержать их там в течение двух-трех часов. А если оставить яйца в соке на ночь, то они окрасятся в цвет фуксии.
Если в хозяйстве отсутствует соковыжималка, то краситель можно получить и другим способом. Натереть свеклу на крупной терке, залить небольшим количеством воды в кастрюле и добавить одну столовую ложку уксуса на один литр жидкости. После того как раствор на небольшом огне поварится в течение 15 минут, туда нужно положить отваренные яйца.
Соковыжималки у нас в хозяйстве, к сожалению, не оказалось, а для быстроты приготовления было решено взять не терку, а блендер. Свеклу покупать не пришлось, так как летом мы сами выращиваем ее на огороде. Взяли три штуки, чистить не стали, порезали на четвертинки и перемололи.
А чтобы сэкономить время, натертый овощ опустили в горячую воду, в которой варились яйца. Эта смесь сразу стала бордового цвета, а после 15-минутной варки приобрела еще более насыщенный цвет. Затем жидкость немного остудили, но процеживать не стали, чтобы яйца получились в крапинку. Одно из них оставили в растворе на час, второе — на ночь. Результат можно увидеть на фото. Первое яйцо — светло розового цвета с красивыми разводами, второе — темнее, цвета фуксии.
ЗАТРАТЫ:
Куркума является не только любимой приправой некоторых кулинаров, но и отличным красителем. Эту пряность можно использовать, чтобы яйца стали желтого цвета. Концентрат необходимо разводить в зависимости от того, насколько ярким вы хотите его получить.
Для свело-желтого оттенка нужно взять чайную ложку куркумы и вскипятить ее в литре воды. Затем раствору нужно дать немного подостыть в течение пяти минут и поместить в него сваренные белые яйца. Для более насыщенного цвета в отвар дополнительно добавляется еще две-три ложки приправы.
А вот куркумы у нас в хозяйстве не оказалось, пришлось покупать в магазине. Небольшой пакетик обошелся в 18 рублей, мы высыпали его в кастрюлю весь и сварили приправу.
Затем немного остудили и положили в раствор вареные яйца примерно на 20 минут. 20 грамм куркумы оказалось достаточно, чтобы они окрасились в ярко-желтый цвет.
ЗАТРАТЫ:
Каркаде или гибискус, который некоторые любят употреблять в качестве напитка, утоляющего жажду, тоже можно использовать для покраски яиц к Пасхе. Они получатся фиолетового цвета.
Чай нужно засыпать в кастрюлю, полностью залить водой и кипятить около 20 минут. Затем туда добавляются столовая ложка соли и сырые яйца. Они варятся еще около 10-15 минут. После остывания яйца станут фиолетовые.
Наша семья предпочитает зеленый чай, поэтому каркаде пришлось, как и куркуму, покупать в магазине. Упаковка в 70 грамм стоила 100 рублей, но для окрашивания яиц понадобилась всего треть — две столовые ложки.
Заварку мы сварили, опустили туда два сырых яйца и довели их до готовности. На наш взгляд, цвет яиц получился очень интересным: одно стало нежно-фиолетового цвета с белыми вкраплениями, а второе темно-фиолетовое.
ЗАТРАТЫ:
С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ TAGILCITY.RU!