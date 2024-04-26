Топ 5 дешевых способов покрасить яйца к Пасхе

Луковой шелухи нас оказалось достаточно, чтобы не тратиться на покупку (а во многих магазинах ее отдельно продают перед Пасхой). Так как после этого способа окрашивания очень сильно загрязняется посуда, в которой варят шелуху, мы взяли старую и не очень нужную миску. Шелухи положили с горкой, потому что она сильно уваривается, залили водой и прокипятили на плите в течение 20 минут.