tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Трамваи встали из-за ДТП в районе Центрального рынка в Нижнем Тагиле

Трамваи встали из-за ДТП в районе Центрального рынка в Нижнем Тагиле

26 апреля 2024, 05:56
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле временно приостановили движение трамваев №3, 8 и 9 в на улице Мира 26 апреля 2024 года.

Транспорт временно встал из-за случившейся дорожной аварии на трамвайных путях. Известно, что столкнулись два автомобиля, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».

Движение трамвая №8 сейчас идет до улицы Островского. Позднее общественный транспорт возобновит работу в прежнем режиме.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Сведений о пострадавших пока нет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле одной из пассажирок трамвая №12 зажало руку в дверях, так как водитель их закрыла, не убедившись, что зашли все.

Пассажиров на Гальянку в Тагиле временно будет возить один вагон трамвая вместо двух
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека пострадали в массовом ДТП в ЕкатеринбургеТрамваи в Екатеринбурге встали из-за столкнувшихся иномарокВодитель пострадал в массовом ДТП в Челябинске
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Скорая помощь#ЧП#Движение#Трамвайные пути#Трамваи#18+#Екатеринбург#Автомобили#Инцидент#Трамвайная линия
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Сегодня, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
Вчера, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Сегодня, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
Вчера, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
Вчера, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Сегодня, 07:05
"