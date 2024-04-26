Трамваи встали из-за ДТП в районе Центрального рынка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Транспорт временно встал из-за случившейся дорожной аварии на трамвайных путях. Известно, что столкнулись два автомобиля, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».
Движение трамвая №8 сейчас идет до улицы Островского. Позднее общественный транспорт возобновит работу в прежнем режиме.
На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Сведений о пострадавших пока нет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле одной из пассажирок трамвая №12 зажало руку в дверях, так как водитель их закрыла, не убедившись, что зашли все.