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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

Утырками назвала детей воспитательница детсада в Свердловской области

Утырками назвала детей воспитательница детсада в Свердловской области

26 апреля 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney
Воспитатель детсада №10 «Ромашка» Белоярского района Свердловской области ошиблась чатом и прислала сообщение «Сколько у тебя пришло утырков?» родителям малышей.

Произошло это 26 апреля. Воспитательница хотела отправить сообщение с таким содержанием в другой чат, но случайно отправила родителем. Одна из матерей спросила, детей ли таким словом называет воспитательница. Вопрос остался без ответа, пишет «КП-Екатеринбург».

Сообщение воспитательница стразу же удалила, однако родители успели сделать скрин. После этого они пожаловались на случившееся заведующей учреждения. Они попросили отстранить женщину от работы с детьми.

Заведующая пообещала провести родительское собрание с участием провинившейся воспитательницы. После этого, по некоторым данным, женщина отстранена от работы. Она занималась с малышами из ясельной группы.

Ранее за женщиной никогда не наблюдали агрессии к детям. С малышами она отлично ладит.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге детский сад выплатит родителям 48 тысяч за забытую на улицу девочку.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Дети#Свердловская область#Родители#Оскорбление#Воспитательница#Ошибка#Екатеринбург#Детсад#Чат
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