Утырками назвала детей воспитательница детсада в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Произошло это 26 апреля. Воспитательница хотела отправить сообщение с таким содержанием в другой чат, но случайно отправила родителем. Одна из матерей спросила, детей ли таким словом называет воспитательница. Вопрос остался без ответа, пишет «КП-Екатеринбург».
Сообщение воспитательница стразу же удалила, однако родители успели сделать скрин. После этого они пожаловались на случившееся заведующей учреждения. Они попросили отстранить женщину от работы с детьми.
Заведующая пообещала провести родительское собрание с участием провинившейся воспитательницы. После этого, по некоторым данным, женщина отстранена от работы. Она занималась с малышами из ясельной группы.
Ранее за женщиной никогда не наблюдали агрессии к детям. С малышами она отлично ладит.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге детский сад выплатит родителям 48 тысяч за забытую на улицу девочку.