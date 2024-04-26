В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Власти Нижнего Тагила всерьез взялись за нелегальные свалки. В этом году мэрия обещает убрать как минимум 25 скоплений мусора, которые разрушают окружающую среду и наносят вред здоровью людей. Так, в мае будет ликвидирована свалка при съезде на грунтовку у Серебрянского тракта, где мусор складируется на двух участках, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Также незаконные мусорные «полигоны», в появлении которых виновны как юридические лица, так и сами горожане, будут убраны в микрорайоне Рудник имени III Интернационала, недалеко от села Покровское-1, в прибрежной зоне реки Ежовка и на улице Маяковского.
На проведение работ по уборке свалок из городского бюджета выделено 60 млн рублей. Также предусмотрено выделение субсидии на проведение природоохранных мероприятий из бюджета регионального Минприроды (26,3 млн рублей).
В «зеленой» повестке Нижнего Тагила в 2024 году есть и другие мероприятия: уборка лесов и озеленение. На эти мероприятия бюджет города выделит более 40 млн рублей.
Ранее в Верхней Салде загорелась свалка. Огонь потушили, однако мусор продолжил тлеть на глубине.