В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок

Власти Нижнего Тагила всерьез взялись за нелегальные свалки. В этом году мэрия обещает убрать как минимум 25 скоплений мусора, которые разрушают окружающую среду и наносят вред здоровью людей. Так, в мае будет ликвидирована свалка при съезде на грунтовку у Серебрянского тракта, где мусор складируется на двух участках, сообщает пресс-служба горадминистрации.