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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Нижнем Тагиле пройдет традиционный легкоатлетический забег

В Нижнем Тагиле перекроют ряд улиц во время спортивного праздника «Дай пять»

26 апреля 2024, 12:34
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пройдет традиционный легкоатлетический забег

В Нижнем Тагиле 19 мая во время проведения спортивного праздника «Дай пять» будут перекрыты некоторые улицы. Такие меры администрация принимает из-за проведения легкоатлетических забегов.

На сайте мэрии опубликован список улиц, которые будут перекрыты во время проведения традиционного спортивного праздника «Дай пять» в Нижнем Тагиле 19 мая.

В этот день с 8:00 до 14:30 состоятся два забега: детский на 1 км и легкоатлетический забег для взрослых на 5 км. Перекрывать улицы начнут с 7:00, а откроют движение в 15:00.

Ограничения будут введены на следующих улицах:

— проспекте Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до проспекта Мира;

— проспекте Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

— улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

— улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская;

— улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

Кроме того, во время проведения праздника нельзя будет парковаться на этих улицах:

— проспекте Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира;

— проспекте Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

— улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.

Также 19 мая во время проведения праздника будет запрещена торговля алкоголем с 8:00 до 15:30 в пределах улиц Октябрьской революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса.

Ранее стало известно, на каких улицах Нижнего тагила будет ограничено движения во время празднования Дня Победы.

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