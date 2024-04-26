В Нижнем Тагиле перекроют ряд улиц во время спортивного праздника «Дай пять»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
На сайте мэрии опубликован список улиц, которые будут перекрыты во время проведения традиционного спортивного праздника «Дай пять» в Нижнем Тагиле 19 мая.
В этот день с 8:00 до 14:30 состоятся два забега: детский на 1 км и легкоатлетический забег для взрослых на 5 км. Перекрывать улицы начнут с 7:00, а откроют движение в 15:00.
Ограничения будут введены на следующих улицах:
— проспекте Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до проспекта Мира;
— проспекте Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
— улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
— улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская;
— улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.
Кроме того, во время проведения праздника нельзя будет парковаться на этих улицах:
— проспекте Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира;
— проспекте Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
— улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.
Также 19 мая во время проведения праздника будет запрещена торговля алкоголем с 8:00 до 15:30 в пределах улиц Октябрьской революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса.
Ранее стало известно, на каких улицах Нижнего тагила будет ограничено движения во время празднования Дня Победы.