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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

В Нижнем Тагиле юные спасатели тушат пожары и оказывают первую медицинскую помощь

В Нижнем Тагиле юные спасатели тушат пожары и оказывают первую медицинскую помощь

26 апреля 2024, 09:13
Фото: скрин видео ВК Владислава Пинаева
Соревнования «Юный спасатель-2024» собрали 18 команд, которые представляют 12 школ Нижнего Тагила. Ребятам предстоят нелегкие испытания.

Соревнования проходят у горы Шихан на Красном Камне. Школьники 5-11 классов должны пройти две дистанции — природную и техногенную, сообщает пресс-служба мэрии.

Напутствия перед стартами юные спасатели получили от представителей мэрии и МЧС. Перед началом соревнований был немного скорректирован маршрут из-за плохой погоды: в частности, организаторы приняли решение отменить беговой спуск по склону горы.

Участникам соревнований необходимо продемонстрировать самые разные умения и навыки — от оказания доврачебной помощи пострадавшему и его транспортировки до умения ориентироваться на местности. На так называемой техногенной дистанции школьники должны на практике применить свои навыки тушения пожаров: развернуть рукава, поджечь условный объект, а затем потушить его, извлечь пострадавших из-под завалов и отправить их в безопасное место.

Помимо «огненных» испытаний юным спасателям предстоят испытания «водные». Они должны выбросить спасательный трос, переправиться на катамаране на другой берег и эвакуировать пострадавшего.

Впечатлениями от соревнований поделился один из юных спасателей, ученик 11 класса Политехнического лицея Андрей Третьяков. По его словам, в отряде спасателей он занимается уже семь лет. И за это время приобрел множество полезных для жизни навыков. На счету Андрея — множество побед в соревнованиях разного уровня, поэтому на дистанцию сегодня он вышел с хорошим настроем.

Команда-победитель представит Нижний Тагил на региональном этапе. Он пройдет в мае в Березовском. Шансы на победу у тагильчан высокие: они неоднократно занимали призовые места и пять раз становились первыми в Свердловской области.

Ранее спортсмены из Нижнего Тагила завоевали четыре медали на соревнованиях по стендовой стрельбе.

Сотня школьников приняла участие в соревнованиях «Юный спасатель» в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Дети#Соревнования#Спасатели#Образование#Школы#Юные спасатели#Дополнительное образование#Екатеринбург#МЧС
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