В Нижнем Тагиле юные спасатели тушат пожары и оказывают первую медицинскую помощь

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Соревнования проходят у горы Шихан на Красном Камне. Школьники 5-11 классов должны пройти две дистанции — природную и техногенную, сообщает пресс-служба мэрии.
Напутствия перед стартами юные спасатели получили от представителей мэрии и МЧС. Перед началом соревнований был немного скорректирован маршрут из-за плохой погоды: в частности, организаторы приняли решение отменить беговой спуск по склону горы.
Участникам соревнований необходимо продемонстрировать самые разные умения и навыки — от оказания доврачебной помощи пострадавшему и его транспортировки до умения ориентироваться на местности. На так называемой техногенной дистанции школьники должны на практике применить свои навыки тушения пожаров: развернуть рукава, поджечь условный объект, а затем потушить его, извлечь пострадавших из-под завалов и отправить их в безопасное место.
Помимо «огненных» испытаний юным спасателям предстоят испытания «водные». Они должны выбросить спасательный трос, переправиться на катамаране на другой берег и эвакуировать пострадавшего.
Впечатлениями от соревнований поделился один из юных спасателей, ученик 11 класса Политехнического лицея Андрей Третьяков. По его словам, в отряде спасателей он занимается уже семь лет. И за это время приобрел множество полезных для жизни навыков. На счету Андрея — множество побед в соревнованиях разного уровня, поэтому на дистанцию сегодня он вышел с хорошим настроем.
Команда-победитель представит Нижний Тагил на региональном этапе. Он пройдет в мае в Березовском. Шансы на победу у тагильчан высокие: они неоднократно занимали призовые места и пять раз становились первыми в Свердловской области.
Ранее спортсмены из Нижнего Тагила завоевали четыре медали на соревнованиях по стендовой стрельбе.