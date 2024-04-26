В Нижнем Тагиле юные спасатели тушат пожары и оказывают первую медицинскую помощь

Впечатлениями от соревнований поделился один из юных спасателей, ученик 11 класса Политехнического лицея Андрей Третьяков. По его словам, в отряде спасателей он занимается уже семь лет. И за это время приобрел множество полезных для жизни навыков. На счету Андрея — множество побед в соревнованиях разного уровня, поэтому на дистанцию сегодня он вышел с хорошим настроем.