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Published Сегодня, 10:31

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В подпольном цехе Екатеринбурга тушки куриц накачивали гелем

В подпольном цехе Екатеринбурга тушки куриц накачивали гелем

26 апреля 2024, 10:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаружен подпольный цех, в котором куриные туши накачивали гелем. Цех был оборудован в многоэтажке.

Работники цеха накачивали гелеобразной жидкостью куриные туши. Эта жидкость потом превращается в желе, которое все считают куриным жиром, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своих социальных сетях.

При этом в рабочем помещении были антисанитарные условия. Так, вблизи от продукции находился унитаз. По словам сотрудников, такие курицы поставлялись в магазины, которые расположены на улице Титова и на Санаторной улице.

Напомним, в Екатеринбурге была обнаружена пекарня, которую оборудовали в здании, где раньше был общественный туалет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Магазины#Подделка#Многоэтажка#ЧП#Общественник#18+#Екатеринбург#Курица#Инцидент#Подпольный цех
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