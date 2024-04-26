В подпольном цехе Екатеринбурга тушки куриц накачивали гелем

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Работники цеха накачивали гелеобразной жидкостью куриные туши. Эта жидкость потом превращается в желе, которое все считают куриным жиром, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своих социальных сетях.
При этом в рабочем помещении были антисанитарные условия. Так, вблизи от продукции находился унитаз. По словам сотрудников, такие курицы поставлялись в магазины, которые расположены на улице Титова и на Санаторной улице.
Напомним, в Екатеринбурге была обнаружена пекарня, которую оборудовали в здании, где раньше был общественный туалет.