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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Подросток из Режа сбежал от родителей в Екатеринбург

В полиции рассказали подробности исчезновения 17-летнего жителя Режа

26 апреля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney

Подросток из Режа сбежал от родителей в Екатеринбург

Стали известны детали пропажи 17-летнего Сергея Ермакова из Режа. Стражам порядка стало известно, что сперва он уехал в Артемовск, а затем в Екатеринбург.

Заявление о пропаже подростка поступило в полицию 25 апреля во второй половине дня. Проверка показала, что юноша отправился в город Артемовский вместе с друзьями. Оттуда он поехал в Екатеринбург, сообщили TagilCity.ru в ОМВД России «Режевской». Где именно он там находится, неизвестно, пэтому поиски продолжаются.

На осмотр места жительства Ермакова выезжала следственная группа, опрошены родственники, друзья. Изъяты материалы ДНК, — добавили в ОМВД России «Режевской».

Отмечается, что на розыск школьника отправлены комплексные силы полиции.

Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, что мальчика ищут уже червертые сутки. Сообщается, что у него карие глаза, свтелые полосы, его рост — 176 см, телосложение худощавое. На момент пропажи он был одет в спортивную одежду и куртку.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Полиция#Розыск#Артемовский#Пропажа#Пропал ребенок#18+#Екатеринбург#Подросток
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