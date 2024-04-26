В полиции рассказали подробности исчезновения 17-летнего жителя Режа

Заявление о пропаже подростка поступило в полицию 25 апреля во второй половине дня. Проверка показала, что юноша отправился в город Артемовский вместе с друзьями. Оттуда он поехал в Екатеринбург, сообщили TagilCity.ru в ОМВД России «Режевской». Где именно он там находится, неизвестно, пэтому поиски продолжаются.