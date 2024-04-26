В полиции рассказали подробности исчезновения 17-летнего жителя Режа

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Заявление о пропаже подростка поступило в полицию 25 апреля во второй половине дня. Проверка показала, что юноша отправился в город Артемовский вместе с друзьями. Оттуда он поехал в Екатеринбург, сообщили TagilCity.ru в ОМВД России «Режевской». Где именно он там находится, неизвестно, пэтому поиски продолжаются.
На осмотр места жительства Ермакова выезжала следственная группа, опрошены родственники, друзья. Изъяты материалы ДНК, — добавили в ОМВД России «Режевской».
Отмечается, что на розыск школьника отправлены комплексные силы полиции.
Напомним, что мальчика ищут уже червертые сутки. Сообщается, что у него карие глаза, свтелые полосы, его рост — 176 см, телосложение худощавое. На момент пропажи он был одет в спортивную одежду и куртку.