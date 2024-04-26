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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Сысерти мужчина спрятался от приставов в собачьей будке

В Сысерти мужчина спрятался от приставов в собачьей будке

26 апреля 2024, 11:11
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Житель Сысерти выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться там от приставов.

Известно, что приставы вышли в рейд с 24 по 25 апреля. В результате они задержали 58 осужденных. В их числе прятавшийся в будке гражданин, сообщили в региональном ФССП.

Он хотел избежать наказания, так как ранее ему вынесли приговор за угрозу убийством. Однако в результате пес занял законное место, а свердловчанина забрали отбывать наказание.

Ранее сообщалось, что 260 тысяч человек не могут улететь за границу из Свердловской области, потому что у них есть неоплаченные задолженности.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Рейд#Угроза убийством#Приставы#Сысерть#ФССП#Осужденные#Наказание#Екатеринбург
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