В Сысерти мужчина спрятался от приставов в собачьей будке

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Известно, что приставы вышли в рейд с 24 по 25 апреля. В результате они задержали 58 осужденных. В их числе прятавшийся в будке гражданин, сообщили в региональном ФССП.
Он хотел избежать наказания, так как ранее ему вынесли приговор за угрозу убийством. Однако в результате пес занял законное место, а свердловчанина забрали отбывать наказание.
Ранее сообщалось, что 260 тысяч человек не могут улететь за границу из Свердловской области, потому что у них есть неоплаченные задолженности.