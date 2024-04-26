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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Под Невьянском легковое авто перевернулось на крышу из-за уснувшего водителя

Водитель легковой машины уснул за рулем и «встал» на крышу под Невьянском

26 апреля 2024, 16:05
Фото: v-tagile.ru

Под Невьянском легковое авто перевернулось на крышу из-за уснувшего водителя

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Серовской трассе под Невьянском. Владелец авто уехал на обочину и ухитрился перевернуть автомобиль на крышу.

Водитель пострадавшего авто мог уснуть за рулем, сообщает общественное движение «Тагил без ям».

По словам очевидцев ДТП, сначала водитель ехал нормально, но в какой-то момент начал скатываться к обочине, а затем «встал» на крышу. Он остался жив, однако к месту ДТП приехала скорая.

Как пишут активисты «Тагила без ям», трасса находится в плохом состоянии, на ней много ям и ухабов. Общественники советуют ограничить скоростной режим на этом участке дороги 80 км/ч.

Ранее под Североуральском КАМАЗ улетел в кювет после столкновения м автобусом.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Невьянск#Невьянский район#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург#Перевернулся
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