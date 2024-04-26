Водитель легковой машины уснул за рулем и «встал» на крышу под Невьянском

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Водитель пострадавшего авто мог уснуть за рулем, сообщает общественное движение «Тагил без ям».
По словам очевидцев ДТП, сначала водитель ехал нормально, но в какой-то момент начал скатываться к обочине, а затем «встал» на крышу. Он остался жив, однако к месту ДТП приехала скорая.
Как пишут активисты «Тагила без ям», трасса находится в плохом состоянии, на ней много ям и ухабов. Общественники советуют ограничить скоростной режим на этом участке дороги 80 км/ч.
Ранее под Североуральском КАМАЗ улетел в кювет после столкновения м автобусом.