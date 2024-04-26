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Published Сегодня, 06:55

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За гибель девушки на ледянке жителю Свердловской области грозит до 12 лет тюрьмы

За гибель девушки на ледянке жителю Свердловской области грозит до 12 лет тюрьмы

26 апреля 2024, 06:55
Фото: 1MI
В поселке Белоярском местный житель, управляя автомобилем ВАЗ без прав, прицепил к транспорту ледянку и снегокат, на которых катались девушки. Одна из них погибла. ЧП произошло 19 ноября 2022 года.

Обвиняемый в момент происшествия был нетрезв. Он сел за руль автомобиля, не имея прав на вождение, и приехал к своим знакомым. Далее молодой человек пристегнул к машине с помощью троса два снегоката и ледянку. На них сели трое девушек.

Свердловчанин сел в автомобиль и начал движение. Вскоре одна из девушек, ехавшая на ледянке, рухнула на обледенелую проезжую часть и серьезно травмировалась. Ее увезли в больницу, где она скончалась.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, в январе 2024 года в поселке под Екатеринбургом мужчина прикрепил к своему автомобилю снегокат, в котором ехал ребенок. На проезжей части мальчика чуть не сбила машина. Семью поставили на учет в ПДН.

Водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку в Екатеринбурге. Она упала со снегоката
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