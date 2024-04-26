За гибель девушки на ледянке жителю Свердловской области грозит до 12 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Обвиняемый в момент происшествия был нетрезв. Он сел за руль автомобиля, не имея прав на вождение, и приехал к своим знакомым. Далее молодой человек пристегнул к машине с помощью троса два снегоката и ледянку. На них сели трое девушек.
Свердловчанин сел в автомобиль и начал движение. Вскоре одна из девушек, ехавшая на ледянке, рухнула на обледенелую проезжую часть и серьезно травмировалась. Ее увезли в больницу, где она скончалась.
В отношении водителя возбудили уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения.
Напомним, в январе 2024 года в поселке под Екатеринбургом мужчина прикрепил к своему автомобилю снегокат, в котором ехал ребенок. На проезжей части мальчика чуть не сбила машина. Семью поставили на учет в ПДН.