Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз

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Впервые сероводород был зафиксирован в пятницу — 19 апреля, когда в городе уже второй день действовал режим НМУ. На Сухоложском поселке превышение H2S в 1,3 ПДК было зафиксировано в 12:40. Помимо этого в этом же районе сероводород в количестве 1,1 ПДК уловили также в 12:20, 15:20 и в 17:00 часов.
На следующий день жители Сухоложского продолжили страдать от сероводорода. Согласно официальным данным УГМС, превышение нормативов до 1,5 ПДК было зафиксировано с 2:20 до 2:40 и с 5:00 по 5:20 часов. Помимо этого атака сероводородом жителей Тагила была представлена таким образом:
Максимальной концентрации сероводород достиг 21 апреля и вновь на Сухоложском поселке. В 15:00 часов она была равна 2,6 ПДК. Помимо этого с 00:00 до 23:40 часов H2S — от 1,4 до 2,6 ПДК.
Последний днем отравления сероводородом жителей Сухоложского и всего Нижнего Тагила, согласно данным «Уральского УГМС», стало 22 апреля. В 00:00 часов концентрация вещества составила 2,1 ПДК, а в 00:20 опустилась до 1,4 ПДК. Все выходные горожане жаловались на тошнотворный запах выбросов и проблемы с верхними дыхательными путями. Одним из побочных действий H2S является как раз-таки воздействие на легкие.
У нас в выбросы стабильно что-то творится с горлом. На утро в субботу я проснулась с неприятным ощущением в горле, вроде не болит, а хочется все время откашливать. Дети и муж тоже стали так же покашливать. Явно действие выбросов, — делится с TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
В эти дни в Нижнем Тагиле установилась довольно теплая погода, а УГМС официально объявили дни НМУ. По закону, предприятия обязаны снижать количество выбросов при безветренной погоде. Горожане жаловались в ЕДДС, 19 апреля диспетчер принял как минимум около 4 заявок. Однако у читателя TagilCity.ru оставить жалобу получилось со второго раза, диспетчер ЕДДС, сославшись на НМУ, сначала не зарегистрировала обращение.