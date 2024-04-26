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Более 17 раз превышал норму сероводород в дни НМУ в Нижнем Тагиле

Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз

26 апреля 2024, 05:41
Фото: tagilcity.ru

Более 17 раз превышал норму сероводород в дни НМУ в Нижнем Тагиле

С 19 по 22 апреля включительно в Нижнем Тагиле в дни НМУ было зафиксировано превышение сероводорода. Максимальная концентрация опасного вещества в воздухе составила 2,6 ПДК и поднималась выше нормативов не менее 17 раз за четыре дня.

Впервые сероводород был зафиксирован в пятницу — 19 апреля, когда в городе уже второй день действовал режим НМУ. На Сухоложском поселке превышение H2S в 1,3 ПДК было зафиксировано в 12:40. Помимо этого в этом же районе сероводород в количестве 1,1 ПДК уловили также в 12:20, 15:20 и в 17:00 часов.

На следующий день жители Сухоложского продолжили страдать от сероводорода. Согласно официальным данным УГМС, превышение нормативов до 1,5 ПДК было зафиксировано с 2:20 до 2:40 и с 5:00 по 5:20 часов. Помимо этого атака сероводородом жителей Тагила была представлена таким образом:

  • с 00:20 по 01:00 часов — от 1,1 до 1,4 ПДК;
  • в 03:00 — 1,1 ПДК;
  • с 04:40 по 05:40 — от 1,1 до 1,5 ПДК;
  • с 08:00 по 08:20 — от 1,3 до 1,4 ПДК;
  • в 09:20 — 1,3 ПДК;
  • с 10:20 по 11:20 — от 1,1 до 1,4 ПДК;
  • с 22:00 по 23:40 — от 1,1 до 1,4 ПДК.
Два дня подряд: сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле
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Максимальной концентрации сероводород достиг 21 апреля и вновь на Сухоложском поселке. В 15:00 часов она была равна 2,6 ПДК. Помимо этого с 00:00 до 23:40 часов H2S — от 1,4 до 2,6 ПДК.

Последний днем отравления сероводородом жителей Сухоложского и всего Нижнего Тагила, согласно данным «Уральского УГМС», стало 22 апреля. В 00:00 часов концентрация вещества составила 2,1 ПДК, а в 00:20 опустилась до 1,4 ПДК. Все выходные горожане жаловались на тошнотворный запах выбросов и проблемы с верхними дыхательными путями. Одним из побочных действий H2S является как раз-таки воздействие на легкие.

У нас в выбросы стабильно что-то творится с горлом. На утро в субботу я проснулась с неприятным ощущением в горле, вроде не болит, а хочется все время откашливать. Дети и муж тоже стали так же покашливать. Явно действие выбросов, — делится с TagilCity.ru тагильчанка Юлия.

В эти дни в Нижнем Тагиле установилась довольно теплая погода, а УГМС официально объявили дни НМУ. По закону, предприятия обязаны снижать количество выбросов при безветренной погоде. Горожане жаловались в ЕДДС, 19 апреля диспетчер принял как минимум около 4 заявок. Однако у читателя TagilCity.ru оставить жалобу получилось со второго раза, диспетчер ЕДДС, сославшись на НМУ, сначала не зарегистрировала обращение.

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