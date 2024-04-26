Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз

Впервые сероводород был зафиксирован в пятницу — 19 апреля, когда в городе уже второй день действовал режим НМУ. На Сухоложском поселке превышение H2S в 1,3 ПДК было зафиксировано в 12:40. Помимо этого в этом же районе сероводород в количестве 1,1 ПДК уловили также в 12:20, 15:20 и в 17:00 часов.