Ждем заключения экспертизы: еще три детсада планируют построить в Нижнем Тагиле

Всего в Нижнем Тагиле проживают 24 919 детей в возрасте от 0 до 7 лет. В настоящее время львиная доля ребят посещают детские сады. Как рассказала депутатам начальник управления образования города Татьяна Удинцева, на 10 марта очередь в детсады для детей до 3 лет составляет 1917 мест, для возрастной категории от 1,5 до 3 лет — 347.