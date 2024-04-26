Ждем заключения экспертизы: еще три детсада планируют построить в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Всего в Нижнем Тагиле проживают 24 919 детей в возрасте от 0 до 7 лет. В настоящее время львиная доля ребят посещают детские сады. Как рассказала депутатам начальник управления образования города Татьяна Удинцева, на 10 марта очередь в детсады для детей до 3 лет составляет 1917 мест, для возрастной категории от 1,5 до 3 лет — 347.
В Нижнем Тагиле до 2027 года действует муниципальная программа по созданию дополнительных мест в детских садах.
На сегодняшний день пройдет отбор в министерстве образования и разработаны проекты, которые имеют заключение. Детский сад на 270 мест в Приречном, а также детсад по улице Фрунзе на 170 мест, — сообщили в мэрии.
Кроме того, отметила Татьяна Удинцева, три детских сада находятся в работе по получению положительного заключения госэкспертизы. Это улица Сланцевая на Руднике, улица Захарова на Муринских прудах и микрорайон Александровский. Как пояснила начальник управления, пока нет сроков по финансированию, мэрия города ждет президентской программы, которая, вероятно, начнется со следующего года.
Также в обеспечении мест помогает частный детский сад с особой лицензией. Он предоставляет 83 места для детей от 1,5 до 3 лет на условиях сохранения родительской платы не выше минимального платежа. На это детский сад получает областную субвенцию.
В Нижнем Тагиле есть шесть дошкольных образовательных организаций, в которых работают 146 структурных подразделений. Шесть из них — ясли. Всего для детей до трех лет открыты 282 группы. Численность малышей составляет 4889 человек.
В городе востребованы группы кратковременного пребывания. В этом учебном году на условиях кратковременного пребывания детские сады посещают 687 детей в возрасте до 3 лет, — отметила Татьяна Удинцева.
Также очень востребованы в Нижнем Тагиле консультационные центры, которые работают во всех объединениях. Это консультационная помощь для детей, которые находятся на семейном образовании, в основном это дети раннего возраста до трех лет.