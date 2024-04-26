Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры и шести миллионов из-за мошенников

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Екатеринбурженке позвонил неизвестный и, назвавшись сотрудником спецслужб, заявил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Затем ей позвонила лжесотрудница «Росинмониторинга» и сообщила, что на ее имя хотят взять кредиты.
Потерпевшую убедили в том, что ей нужно оформить на себя кредиты и перевести деньги на счет, предоставленный злоумышленниками. Также ее уговорили продать свое жилье за 1,9 миллиона, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Эту сумму тоже необходимо было перевести якобы для того, чтобы аннулировать заявку на займ. Вскоре аферисты начали требовать денег дальше, и горожанка поняла, что с ней общаются мошенники. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, женщина в Каменске-Уральском лишилась почти миллиона рублей, переведя деньги мошенникам.