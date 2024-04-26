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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:07

Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры и шести миллионов из-за мошенников

Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры и шести миллионов из-за мошенников

26 апреля 2024, 04:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина осталась без квартиры и шести миллионов рублей из-за мошенников.

Екатеринбурженке позвонил неизвестный и, назвавшись сотрудником спецслужб, заявил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Затем ей позвонила лжесотрудница «Росинмониторинга» и сообщила, что на ее имя хотят взять кредиты.

Потерпевшую убедили в том, что ей нужно оформить на себя кредиты и перевести деньги на счет, предоставленный злоумышленниками. Также ее уговорили продать свое жилье за 1,9 миллиона, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Эту сумму тоже необходимо было перевести якобы для того, чтобы аннулировать заявку на займ. Вскоре аферисты начали требовать денег дальше, и горожанка поняла, что с ней общаются мошенники. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, женщина в Каменске-Уральском лишилась почти миллиона рублей, переведя деньги мошенникам.

Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Квартира#Спецслужбы#Кредит#ЧП#Мошенники#18+#Екатеринбург
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