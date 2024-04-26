Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры и шести миллионов из-за мошенников

Эту сумму тоже необходимо было перевести якобы для того, чтобы аннулировать заявку на займ. Вскоре аферисты начали требовать денег дальше, и горожанка поняла, что с ней общаются мошенники. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.