10-летний житель Екатеринбурга не смог улететь в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Без теплого моря и отдыха осталась семья из Екатеринбурга. Мать с ребенком не посадили на рейс до Дубая, так как у 10-летнего мальчика в документах было неправильно написано название региона, пишет Е1.
В графе «место рождения» при оформлении написали «Свердловсая область», ошибившись на одну букву. По словам Ольги, матери ребенка, она тщательно проверяла данные паспорта, но именно на место рождения не обратила внимание. В итоге при проверке документов их завернули на контроле в аэропорту «Кольцово».
Женщина срочно переоформляет документ сыну и надеется, что все же сможет улететь в отпуск. Однако, даже если ей удастся договориться с туроператором, билеты в любом случае придется покупать новые.
Больше всех в данной ситуации расстроился 10-летний Александр. Он заявил, что не понимает, почему некоторые взрослые так халатно относятся к своим обязанностям.
Ранее в Дубай не смог улететь житель Екатеринбурга Вениамин, у которого в загранпаспорте было неправильно заполнено поле «код пола».