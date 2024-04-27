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10-летнего екатеринбуржца не пустили на рейс в Дубай из-за ошибки в паспорте

10-летний житель Екатеринбурга не смог улететь в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте

27 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI

10-летнего екатеринбуржца не пустили на рейс в Дубай из-за ошибки в паспорте

В загранпаспорте 10-летнего Саши из Екатеринбурга была допущена ошибка в названии региона проживания.

Без теплого моря и отдыха осталась семья из Екатеринбурга. Мать с ребенком не посадили на рейс до Дубая, так как у 10-летнего мальчика в документах было неправильно написано название региона, пишет Е1.

В графе «место рождения» при оформлении написали «Свердловсая область», ошибившись на одну букву. По словам Ольги, матери ребенка, она тщательно проверяла данные паспорта, но именно на место рождения не обратила внимание. В итоге при проверке документов их завернули на контроле в аэропорту «Кольцово».

Фото: Е1

Женщина срочно переоформляет документ сыну и надеется, что все же сможет улететь в отпуск. Однако, даже если ей удастся договориться с туроператором, билеты в любом случае придется покупать новые.

Больше всех в данной ситуации расстроился 10-летний Александр. Он заявил, что не понимает, почему некоторые взрослые так халатно относятся к своим обязанностям.

Ранее в Дубай не смог улететь житель Екатеринбурга Вениамин, у которого в загранпаспорте было неправильно заполнено поле «код пола».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Отдых#Туризм#Отпуск#Загранпаспорт#Рейс#Ошибка#Вылет#Екатеринбург#Дубай
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