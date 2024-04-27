10-летний житель Екатеринбурга не смог улететь в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте

В графе «место рождения» при оформлении написали «Свердловсая область», ошибившись на одну букву. По словам Ольги, матери ребенка, она тщательно проверяла данные паспорта, но именно на место рождения не обратила внимание. В итоге при проверке документов их завернули на контроле в аэропорту «Кольцово».