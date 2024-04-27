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В Екатеринбурге должник 2,8 млн по штрафам лишился машины

2,8 млн рублей долгов по штрафам накопил житель Екатеринбурга

27 апреля 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге должник 2,8 млн по штрафам лишился машины

В Екатеринбурге мужчина накопил 2,8 млн рублей штрафов по линии ГИБДД. Поймали его приставы во время операции «Должник». При ее помощи они находят неплательщиков штрафов ГИБДД, коммунальных платежей, алиментов.

26 апреля прошел очередной такой рейд. Всего приставы проверили около 50 водителей, из которых 15 оказались неплательщиками. Им предлагалось пройти проверку на специальном сервисе, чтобы узнать о задолженностях.

В отношении машины Skoda составлен акт ареста, так как его владелец накопил по 48 штрафам ГИБДД долгов на 2,8 млн рублей. Еще один арест наложили на машину Lada, был составлен акт. Дело в том, что хозяин авто должен оплатить штрафы ГИБДД на 145 тысяч. Его машину отправили на спецстоянку и отдадут тогда, когда он погасит задолженность.

Еще один пойманный автомобилист владеет авто Kia Cerato. Его долг — 1,5 млн рублей по кредиту. На машину также наложили арест и направили ее на спецстоянку. Попался приставам и владелец авто Hyundai, имеющий долги по линии ГИБДД на 40 тысяч рублей. Арест на автомобиль не накладывался, так как мужчина на месте оплатил все штрафы.

Ранее сообщалось, что 99 тысяч заплатил житель Первоуральска за возможность ездить на Infiniti.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#Долги#Арест#Коммунальные платежи#Приставы#Алименты#Штрафы#Skoda#Hyundai#Екатеринбург
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