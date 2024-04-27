2,8 млн рублей долгов по штрафам накопил житель Екатеринбурга

В отношении машины Skoda составлен акт ареста, так как его владелец накопил по 48 штрафам ГИБДД долгов на 2,8 млн рублей. Еще один арест наложили на машину Lada, был составлен акт. Дело в том, что хозяин авто должен оплатить штрафы ГИБДД на 145 тысяч. Его машину отправили на спецстоянку и отдадут тогда, когда он погасит задолженность.