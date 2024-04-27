Активисты партии «Новые люди» провели Зоосубботник в приюте «Подари свою доброту»

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Зоосубботнике приняли участие свыше 3 тысяч человек в 50 регионах России. Среди них — депутаты и активисты партии «Новые люди», а также волонтеры, которые подали заявку в чат-бот партийного движения. Участникам акции достался большой фронт работ: уборка территории, ремонт и покраска вольеров, закупка кормов и ветеринарных препаратов. И, конечно, выгул и общение с животными, которым так необходимы внимание и любовь.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев помог приюту в питомнике для бездомных кошек и собак в Бирюлево.
Зоосубботник должен стать хорошей, доброй традицией. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Поэтому нашу акцию мы сделаем ежегодной. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям, — заявил Алексей Нечаев.
Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин присоединились к акции в петербургском приюте «Верный друг».
Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для Новых людей всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтеров, — заявил Владислав Даванков.
Приюты всегда нуждаются в помощи активистов и волонтеров. Среди участников всероссийского Зоосубботника нашлись тысячи людей, готовых им помогать. Кроме того, «Новые люди» предложили сделать 4 октября Днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.
Отметим, общественное движение «Мы в ответе за них» основано в ноябре 2023 года и включает в себя более 1000 активистов из 24 регионов России. Волонтеры помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными. Под шефством движения находятся более 100 приютов для животных по всей стране.