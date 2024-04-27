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Под Екатеринбургом в мусорке нашли архив известного уральского художника Бушуева

Архив заслуженного уральского художника Бушуева нашли в мусорке под Екатеринбургом

27 апреля 2024, 10:53
Фото: скрин видео Ural Mash

Под Екатеринбургом в мусорке нашли архив известного уральского художника Бушуева

Чемодан с альбомом, фотографиями и письмами художника Владимира Бушуева кто-то выкинул в помойку в поселке Октябрьский под Екатеринбургом.

Житель Екатеринбурга Алексей отдыхал в поселке Октябрьский. Он выкидывал мусор, когда заметил в контейнере чемодан. Внутри оказался архив всемирно известного уральского художника Владимира Бушуева, пишет Ural Mash.

Алексей обнаружил множество черно-белых фотографий и альбом художника. Он предположил, что архив вероятнее всего принадлежал сестре художника, так как в нем было много ее снимков. Также в чемодане оказались почетные грамоты отца Владимира Бушуева, трудившегося в 60-е годы на Уралмашзаводе.

Сначала Алексей попытался разыскать родственников Владимира Бушуева, чтобы вернуть им архив, но никого не нашел. Далее он связался с училищем имени И. Д. Шадра, в котором Бушуев работал много лет. Но в итоге было принято решение передать архив музею истории Уралмашзавода.

Владимир Бушуев — Заслуженный художник России, работавший в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа и многих других. Владимир Яковлевич воспитал не одно поколение свердловских художников. Работы мастера есть в музейных коллекциях Урала, а также других регионов России и за рубежом.

Ранее в Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени.

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