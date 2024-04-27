Архив заслуженного уральского художника Бушуева нашли в мусорке под Екатеринбургом

Алексей обнаружил множество черно-белых фотографий и альбом художника. Он предположил, что архив вероятнее всего принадлежал сестре художника, так как в нем было много ее снимков. Также в чемодане оказались почетные грамоты отца Владимира Бушуева, трудившегося в 60-е годы на Уралмашзаводе.