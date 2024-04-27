Баскетболисты из Тагила завоевали золото и серебро ДБЛ «Дети Урала-2010»

Тагильчане завоевали медали третьего тура ДБЛ «Дети Урала-2010»

В тагильском ФОК «Президентский» завершился третий тур Детской баскетбольной лиги «Дети Урала-2010». Для местных баскетолистов турнир сложился очень удачно.