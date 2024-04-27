Баскетболисты из Тагила завоевали золото и серебро ДБЛ «Дети Урала-2010»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Золотую медаль Детской баскетбольной лиги завоевали юные спортсмены из школы «Старый Соболь», серебро — у спортсменов СШ №4, сообщает в соцсетях СШ «Старый соболь».
Бронзовая медаль пополнила копилку команды, представляющей спортивную школу имени Мышкина из Екатеринбурга.
Лучшим снайпером Лиги по трехочковым броскам признан Тимур Балакин, по штрафным — Кирилл Зайцев.
Ранее тагильские девочки с рапирами завоевали серебро Первенства по фехтованию.