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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Тагильчане завоевали медали третьего тура ДБЛ «Дети Урала-2010»

Баскетболисты из Тагила завоевали золото и серебро ДБЛ «Дети Урала-2010»

27 апреля 2024, 13:32
Фото: Спортивная школа «Старый соболь»

Тагильчане завоевали медали третьего тура ДБЛ «Дети Урала-2010»

В тагильском ФОК «Президентский» завершился третий тур Детской баскетбольной лиги «Дети Урала-2010». Для местных баскетолистов турнир сложился очень удачно.

Золотую медаль Детской баскетбольной лиги завоевали юные спортсмены из школы «Старый Соболь», серебро — у спортсменов СШ №4, сообщает в соцсетях СШ «Старый соболь».

Бронзовая медаль пополнила копилку команды, представляющей спортивную школу имени Мышкина из Екатеринбурга.

Фото: СШОР «Юпитер»

Лучшим снайпером Лиги по трехочковым броскам признан Тимур Балакин, по штрафным — Кирилл Зайцев.

Ранее тагильские девочки с рапирами завоевали серебро Первенства по фехтованию.

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