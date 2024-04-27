Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 11-летней девочки в больнице в Екатеринбурге

Напомним, девочка умерла 20 марта 2024 года. Ей диагностировали гастроэнтерит и госпитализировали в медучреждение. Врачи предложили семье провести операцию ребенку. Родители срочно отправились в Москву, а когда они вернулись в Екатеринбург, им сообщили, что дочь умерла.