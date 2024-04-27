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Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 11-летней девочки в больнице в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 11-летней девочки в больнице в Екатеринбурге

27 апреля 2024, 08:37
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти 11-летней девочки в Екатеринбурге.

В Следкоме возбуждено дело по факту происшествия. Врио главы регионального СК Константин Мирошниченко предоставит доклад о том, как прошло расследование, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, девочка умерла 20 марта 2024 года. Ей диагностировали гастроэнтерит и госпитализировали в медучреждение. Врачи предложили семье провести операцию ребенку. Родители срочно отправились в Москву, а когда они вернулись в Екатеринбург, им сообщили, что дочь умерла.

Мама девочки считает, что дочь скончалась из-за халатности медиков. По ее словам, она смотрела результат баканализа в медкарте, в котором указано, что у девочки была синегнойная палочка.

Умершей в больнице Екатеринбурга девочке нужна была пересадка печени
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