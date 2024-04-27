Екатеринбург побил трехлетний рекорд в борьбе за федеральные деньги на парки

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Прошлый рекорд был установлен в 2021 году. Тогда проголосовавших было 239 тысяч граждан. Нынешнее голосование еще не закрыто, оно закончится 30 апреля.
Федеральные средства могут получить бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, Основинский парк и другие объекты. Больше всех голосов пока набрал парк 50-летия ВЛКСМ (648 000). Деньги получит тот объект, который наберет большее количество голосов, и на котором общее число проголосовавших должно составлять не менее 380 тысяч граждан.
Сперва проголосовали порядка 17 тысяч. Позднее ситуация изменилась в лучшую сторону. Активнее, чем в уральской столице, голосуют за объекты лишь в российской столице и Петербурге.
Ранее сообщалось, что 20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле.