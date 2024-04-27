Екатеринбург побил трехлетний рекорд в борьбе за федеральные деньги на парки

Федеральные средства могут получить бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, Основинский парк и другие объекты. Больше всех голосов пока набрал парк 50-летия ВЛКСМ (648 000). Деньги получит тот объект, который наберет большее количество голосов, и на котором общее число проголосовавших должно составлять не менее 380 тысяч граждан.