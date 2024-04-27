Эксперт рассказала, как трудиться на даче с удовольствием

По словам эксперта, люди, которые работают на земле для своего удовольствия, ощущают чувство удовлетворения от видимых результатов своего труда. Она отметила, что работа на даче имеет множество психологических преимуществ. Она придает человеку ощущение нужности и смысла жизни, так как он видит результаты своих действий и может делиться ими с другими.