Эксперт рассказала, как трудиться на даче с удовольствием

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Семейный системный психолог Анна Леонова рассказала в интервью Pravda.ru о том, как огородные дела могут влиять на психологическое состояние человека.
По словам эксперта, люди, которые работают на земле для своего удовольствия, ощущают чувство удовлетворения от видимых результатов своего труда. Она отметила, что работа на даче имеет множество психологических преимуществ. Она придает человеку ощущение нужности и смысла жизни, так как он видит результаты своих действий и может делиться ими с другими.
Леонова порекомендовала выполнять все работы на даче с удовольствием. При этом кому-то необходимо много трудиться, чтобы ощутить удовлетворение, а другим достаточно посадить несколько цветов. Важно понимать, что если полностью передать свои обязанности другим людям, человек теряет возможность почувствовать себя сильным и способным. Это может заставить его искать удовольствие в неуместных местах.
Леонова подчеркнула, что физический труд имеет особое значение для человека.