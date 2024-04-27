Готов убить за машину: в Екатеринбурге армянин калечил людей из-за автомобиля

Второй раз злоумышленник напал на человека в январе 2024 года во дворе одного из домов на улице Дорожной, где припарковал свою иномарку прямо на газоне. Прохожий начал снимать его действия на мобильный телефон. Мужчина набросился на него, нанес несколько ударов в голову, затем повалил и продолжил бить ногами.