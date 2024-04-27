Готов убить за машину: в Екатеринбурге армянин калечил людей из-за автомобиля

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В столице Среднего Урала будут судить агрессивного уроженца Армении 2005 года рождения, который кидался на людей из-за замечаний о парковке, сообщает пресс-службы областной прокуратуры.
Первый эпизод произошел в декабре 2023 года, когда обвиняемый неправильно припарковал свой Mercedes во дворе многоэтажки по улице Рощинской. Местный житель сделал ему замечание, после чего юноша выхватил пистолет и выстрелил тому в голову. Мужчину спасло только то, что он успел перехватить руку стрелявшего.
Второй раз злоумышленник напал на человека в январе 2024 года во дворе одного из домов на улице Дорожной, где припарковал свою иномарку прямо на газоне. Прохожий начал снимать его действия на мобильный телефон. Мужчина набросился на него, нанес несколько ударов в голову, затем повалил и продолжил бить ногами.
Его обвиняют в покушении на убийство и хулиганских действиях. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд Екатеринбурга.
Ранее екатеринбуржец избил прохожего черенком лопаты.