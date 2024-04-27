tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Концерт хора Турецкого прошел в метро Екатеринбурга

Хор Турецкого внезапно выступил в метро Екатеринбурга

27 апреля 2024, 10:25
Фото: Владислава Лоншакова / E1.RU

Концерт хора Турецкого прошел в метро Екатеринбурга

В подземке Екатеринбурга состоялось внезапное выступление хора Турецкого. Оно прошло 27 апреля на станции «Площадь 1905 года». Выступление не было анонсировано.

На концерте присутствовали госслужащие, которые работают неподалеку, а также мэр Алексей Орлов. Некоторые горожане не смогли посетить мероприятие, так как оно нигде не анонсировалось, пишет E1.

Шоу прошло в честь памятной даты — 33-летия со дня открытия первой станции метро в областном центре. За это время появилось девять станций.

Напомним, что на замену турникетов в метро Екатеринбурга выделят еще 5 млн рублей. Для этих целей уже объявлен аукцион.

Вход в метро в Екатеринбурге закрыт
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиры метро в Екатеринбурге смогут прокатиться на «космическом» составеТри миллиона квадратных метров жилья построили в УрФО с начала годаМетро Екатеринбурга дополнительно обезопасят новыми рамками металлоискателя
#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Метро#Выступление#Госслужащие#Екатеринбург#Хор Турецкого#Площадь 1905 года
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Вчера, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
25 апреля, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Вчера, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
25 апреля, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Вчера, 07:05
"