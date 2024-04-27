Хор Турецкого внезапно выступил в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
На концерте присутствовали госслужащие, которые работают неподалеку, а также мэр Алексей Орлов. Некоторые горожане не смогли посетить мероприятие, так как оно нигде не анонсировалось, пишет E1.
Шоу прошло в честь памятной даты — 33-летия со дня открытия первой станции метро в областном центре. За это время появилось девять станций.
Напомним, что на замену турникетов в метро Екатеринбурга выделят еще 5 млн рублей. Для этих целей уже объявлен аукцион.