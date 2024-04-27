Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
На сайте мэрии Нижнего Тагила опубликовано расписание работы взрослых и детских поликлиник с 28 апреля по 1 мая.
Так, кабинеты неотложной помощи будут работать с 8:00 до 20:00 в следующих медучреждениях:
— в поликлинике №1 ГКБ №1 (ул. Окунева, 30);
— поликлинике №2 ГКБ №4 (ул. Металлургов, 2б);
— поликлинике №3 (Липовый тракт, 30а);
— поликлинике №4 (ул. Новострой, 24).
В поликлинике Демидовской городской больницы (ул. Горошникова, 37) неотложная помощь все дни будет доступна с 8:00 до 15:00.
В двух городских поликлиниках 29 и 30 апреля с 8:00 до 15:00 будут работать участковые службы. Получить консультацию терапевта можно:
— в поликлинике №1 ГКБ №1 (ул. Окунева, 30);
— поликлинике №2 ГКБ №4 (ул. Металлургов, 2б);
Получить стоматологическую помощь в праздничные дни с 28 апреля по 1 мая тагильчане могут с 8:00 до 14:00. 28 апреля и 1 мая горожан будут принимать на ул. Правды, 1. А 29 и 30 апреля — на Липовом тракте, 26, ул. Металлургов, 24 и пр. Ленина, 40.
Во всех детских поликлиниках города по вызовам с 8:00 до 15:00 будут ходить дежурные врачи-педиатры. Пригласить врача на дом можно по единому номеру 37-81-82. Прививочные кабинеты в детских поликлиниках в праздники работать не будут.
Кроме того, тагильчанам в праздники доступна круглосуточная травматологическая помощь. Травмпункты работают при городских поликлиниках №2 и 3, а также по адресу ул. Вагоностроителей, 12.
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