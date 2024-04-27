Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники

Получить стоматологическую помощь в праздничные дни с 28 апреля по 1 мая тагильчане могут с 8:00 до 14:00. 28 апреля и 1 мая горожан будут принимать на ул. Правды, 1. А 29 и 30 апреля — на Липовом тракте, 26, ул. Металлургов, 24 и пр. Ленина, 40.