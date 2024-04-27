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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибла капитан полиции

Капитан полиции погибла в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург

27 апреля 2024, 14:23
Фото: Е1

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибла капитан полиции

В результате смертельной аварии на автотрассе Пермь — Екатеринбург погибла сотрудница полиции. Также пострадали ее коллеги — водитель фургона и следователь.

Служебный полицейский минивэн и фура столкнулись под Нижними Сергами в субботу, 27 апреля. Погибла Ирина Крючкова, капитан полиции уголовного розыска, ей было 44 года, сообщил руководитель пресс-центра областного главка Валерий Горелых.

Также в аварии пострадали еще двое — это водитель служебного авто и женщина-следователь. Оба доставлены в медицинское учреждение. Оперативники ехали в деревню Контуганово для расследования преступления. Служебный фургон ехал с включенной сиреной и проблесковыми маячками.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее инспекторы ГИБДД попали в ДТП в Нижнем Тагиле и уехали.

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