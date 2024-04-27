Капитан полиции погибла в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Служебный полицейский минивэн и фура столкнулись под Нижними Сергами в субботу, 27 апреля. Погибла Ирина Крючкова, капитан полиции уголовного розыска, ей было 44 года, сообщил руководитель пресс-центра областного главка Валерий Горелых.
Также в аварии пострадали еще двое — это водитель служебного авто и женщина-следователь. Оба доставлены в медицинское учреждение. Оперативники ехали в деревню Контуганово для расследования преступления. Служебный фургон ехал с включенной сиреной и проблесковыми маячками.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее инспекторы ГИБДД попали в ДТП в Нижнем Тагиле и уехали.