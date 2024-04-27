Капитан полиции погибла в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург

Также в аварии пострадали еще двое — это водитель служебного авто и женщина-следователь. Оба доставлены в медицинское учреждение. Оперативники ехали в деревню Контуганово для расследования преступления. Служебный фургон ехал с включенной сиреной и проблесковыми маячками.