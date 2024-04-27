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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Мигранты в Екатеринбурге жестоко избили мужчину и прострелили ему ногу

Мигранты в Екатеринбурге жестоко избили мужчину и прострелили ему ногу

27 апреля 2024, 10:05
Фото: 1MI
На 33-летнего жителя Екатеринбурга напали иностранцы и жестоко его избили, а также открыли по нему стрельбу. Происшествие случилось около кальянной Luna 21 апреля 2024 года.

По словам пострадавшего, он отдыхал со своими друзьями в кальянной. Затем они вышли на улицу и стали ждать такси, чтобы разъехаться по домам. В этот момент у екатеринбуржца произошел конфликт с иностранцами, пишет Е1.

Злоумышленники стали угрожать ему убийством и выстрелили в ногу, после чего принялись его избивать, пиная по голове. Одному из друзей удалось забрать пострадавшего и отвезти приятеля в полицию.

Во время рассказа о том, что произошло, мужчина потерял сознание. Его отвезли в больницу. В полиции проводится проверка.

Напомним, в Челябинской области молодого человека избили двое неизвестных, которые приняли его за закладчика.

Молодого человека в Екатеринбурге избили и увезли в лес
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