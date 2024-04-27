Мигранты в Екатеринбурге жестоко избили мужчину и прострелили ему ногу

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По словам пострадавшего, он отдыхал со своими друзьями в кальянной. Затем они вышли на улицу и стали ждать такси, чтобы разъехаться по домам. В этот момент у екатеринбуржца произошел конфликт с иностранцами, пишет Е1.
Злоумышленники стали угрожать ему убийством и выстрелили в ногу, после чего принялись его избивать, пиная по голове. Одному из друзей удалось забрать пострадавшего и отвезти приятеля в полицию.
Во время рассказа о том, что произошло, мужчина потерял сознание. Его отвезли в больницу. В полиции проводится проверка.
Напомним, в Челябинской области молодого человека избили двое неизвестных, которые приняли его за закладчика.